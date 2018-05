Nederlanders herdenken slachtoffers tsunami

Na toespraken van beide heren gooiden de aanwezigen tegen het decor van een ondergaande zon, bloemen in zee.

Voor sommigen was het een emotionele bijeenkomst, zo ook voor Albert Fröling uit Den Haag. Hij verloor vorig jaar op tweede kerstdag op het eiland Koh Phi Phi zijn echtgenote Brigit. "Ik vond het gooien van de bloemen in zee best wel heftig. Het heeft ook een zekere symboliek. Als ik mijn telefoon niet in mijn zak had gehad, was ik helemaal het water in gelopen", vertelde hij. Nu hield hij er alleen een natte broek aan over.

Remkes

De bijeenkomst, georganiseerd door de Nederlandse ambassade, vond plaats in de net weer opgeknapte tuin van een vakantieresort vlak aan het strand. Tegen de achtergrond van het gebulder van de zee sprak Remkes over de extremen van de natuur. "Een prachtig klimaat en een overweldigende natuur trekt mensen als een magneet naar zich toe, maar soms heeft de natuur een onvoorstelbare wreedheid van zichzelf."

Remkes roemde Nederland dat zich na de tsunami van zijn goede kant heeft laten zien. Speciale dank sprak hij uit aan de ambassadeur en zijn team en het Rampen Identificatie Team (RIT). "Het RIT heeft, doordat alle Nederlandse slachtoffers zijn geïdentificeerd, de mensen - en dat klinkt paradoxaal - een begin van een nieuw bestaan gegeven", aldus Remkes.

Willekeur

Een aantal leden van het RIT, onder wie teamleider Pieter Wiersinga, hun korpschef Peter van Zunderd van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en ambassadepersoneel woonden de bijeenkomst ook bij. Marres sprak over de willekeur aan slachtoffers die de tsunami heeft gemaakt. "Ook de vraag waarom is niet te beantwoorden." Net als Remkes sprak hij zijn medeleven uit en wenste de nabestaanden veel sterkte.

Twee medewerksters van de ambassade lazen een gedicht voor en na een minuut stilte konden de mensen bloemen in zee gooien. Er waren ouders die hun kind hadden verloren, broers hun zusje en mannen hun echtgenote. Sommigen gingen op blote voeten, anderen haalden natte schoenen en sokken. Allemaal hadden ze hun eigen gedachten. Ook Remkes en Marres gooiden bloemen in zee.

Kritiek

De minister zei na afloop het een indrukwekkende bijeenkomst te hebben gevonden. Vorig jaar kreeg hij veel kritiek te verduren, omdat hij volgens de mening van velen pas laat naar Phuket kwam om de Nederlandse getroffenen een hart onder de riem te steken en dat terwijl hij verbleef in zijn vakantiehuis op het Thaise eiland Koh Samui.

Remkes benadrukte zondag net als vorig jaar dat hij probeert te zijn op plekken waar het toegevoegde waarde heeft. Dat was deze bijeenkomst voor hem. Hij vertegenwoordigt maandag de Nederlandse regering tijdens twee herdenkingen die door de Thai zijn georganiseerd.

Arjan Groenewegen uit Maasdijk was met Albert Fröling meegekomen naar de bijeenkomst. Ook hij verloor vorig jaar zijn vrouw op Phi Phi. De stellen waren samen op vakantie. Groenewegen: "Het deed niet zoveel met me. Ik vind het mooi dat het is georganiseerd en daarom ben ik hier ook. Maar voor mij is morgen de belangrijkste dag, als ik terug ga naar Phi Phi."

Vakantiegangers

Een grotere paradox was op eerste kerstdag trouwens niet denkbaar. In het ene deel van de tuin van het vakantieressort vond een sobere bijeenkomst plaats, terwijl aan de andere kant vakantiegangers in hun zwemkleding op strandstoelen lagen.

De bloemen bleven overigens niet lang in zee drijven. De golven spoelden ze meteen terug op het strand en een paar minuten na het beëindigen van de ceremonie, ruimden Thai het strand alweer op.