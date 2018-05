Liefdespolitie patrouilleert in Amsterdam

De bijzondere politie maakt deel uit van het kunstproject dat ' Liefde in de stad ' heet. Vorig jaar werd Amsterdam in het kader van dit initiatief voor een dag omgetoverd tot 'zoenstad'. Kunstenaars houden het publiek een spiegel voor, gaan de confrontatie aan of stellen simpelweg wat vragen. Doel van het project is de liefde in de stad te bevorderen.

Behalve de liefdespolitie vinden zaterdag nog andere voorstellingen plaats in de stad. In de tram kunnen reizigers worden overvallen door een smoorverliefde jongeman. Mariëlle Videler geeft verder op het Leidseplein een liefdeswijding met wierook, waarmee ze zintuigen wil stimuleren en associaties en gevoelens van liefde wil activeren. Zij laat ex-prostituees de liefdeswierook over het plein verspreiden.

Het project is een initiatief van poptempel Paradiso. Op 6 januari zijn tijdens het evenement 'Café Liefde in de stad' videopresentaties te zien van de verschillende voorstellingen.