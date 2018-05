Roep om Europees verbod kattenbont

De parlementariers, geflankeerd door Heather Mills-McCartney, de bekende dierenrechtenactiviste en vrouw van ex-Beatle Paul, toonden een video om te bewijzen dat het bont soms zelfs geproduceerd wordt in de EU. In Tsjechie zouden nog leveranciers zijn. China is echter de voornaamste producent van het vacht van de huisdieren. Heather Mills-McCartney toonde stapels van het verguisde bont om te bewijzen dat het nog ruimschoots verkrijgbaar is in Europa. "We hebben een verbod nodig, een systeem met labels gaat gewoon niet werken", zei ze.

Door: ANP