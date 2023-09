Kamer haalt streep door verhoging brandstofaccijns en wil lagere energiebelasting

Delen via E-mail

De Tweede Kamer wil de geplande verhoging van de brandstofaccijns met een jaar uitstellen. Daarmee wil de Kamer voorkomen dat automobilisten volgend jaar meer gaan betalen aan de pomp. Ook moet de energiebelasting met 200 miljoen euro omlaag.

Dat is het resultaat van twee dagen debatteren over de begroting van het demissionaire kabinet. De Kamer kreeg de ruimte om zelf met plannen te komen, omdat het kabinet met een zogenoemde beleidsarme begroting was gekomen.