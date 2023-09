Opnieuw vijftien jaar cel voor doden Sumanta Bansi

Manodj B. is maandag in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van Sumanta Bansi. De destijds 22-jarige studente verdween in 2018. Haar lichaam werd vier jaar later gevonden op aanwijzing van B.

Volgens B. was het geen moord, maar doodde hij Bansi uit zelfverdediging. De twee zouden ruzie hebben gehad over geld. Bansi zou hem hebben aangevallen met een mes. Hij zou haar daarna "uit reflex" hebben neergestoken.

Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft B. niet. Zo wijst de aanklager er onder meer op dat Bansi zes keer met zo'n enorme kracht zou zijn gestoken dat ze een rib brak.

Het OM eiste in hoger beroep opnieuw vijftien jaar cel. Het hof gaat daarin mee. Ook moet B. 6.500 euro schadevergoeding betalen aan de ouders van Bansi. B. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

Het hof gaat ervan uit dat B. opzettelijk handelde. Ook rekent het hof B. zwaar aan dat hij lange tijd na de dood nog deed alsof Bansi nog leefde. Ondanks dat B. na zijn veroordeling bekende en de politie naar haar lichaam leidde, is er volgens het hof geen reden voor strafvermindering.

Bansi kwam in 2016 naar Nederland voor een studie biomedische wetenschappen in Amsterdam. Tijdens haar studie woonde ze bij het gezin van B. Hier raakte ze tweemaal zwanger van hem. De eerste keer liet ze een abortus uitvoeren. Bij de tweede zwangerschap wilde ze dat niet. Daarom zou B. haar hebben vermoord.