Festivals Tuckerville en Smeerboel nemen maatregelen voor hitte dit weekend

Verschillende festivals stellen hun hitteplan in werking voor komend weekend. In een groot deel van het land wordt het vooral overdag warm, met hier en daar tropische temperaturen van 30 graden.

Het Twentse festival Tuckerville is al voorbereid op de hoge temperaturen. Net als in andere jaren is er gratis drinkwater beschikbaar, maar met het oog op de hitte zijn er extra kraantjes geplaatst. Volgens een woordvoerder beschermt de locatie, Het Rutbeek in Enschede, ook tegen de hitte.