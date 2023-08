Colombia pakt Albanese drugscrimineel op die in 180 landen gezocht werd

In Colombia is een Albanese drugscrimineel opgepakt die in 180 landen gezocht werd, waaronder in Nederland. Volgens Colombiaanse en Albanese media is Besnik Nikolli, bijgenaamd Niko of El Gordo (de dikke), gearresteerd is in Santa Marta, in het noorden van het land.

Nikolli zou een invloedrijke man zijn in de drugshandel. Hij heeft banden met meerdere Albanese bendes die actief zijn in onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Het Colombiaanse El Spectador in Colombia meldt dat hij in Colombia was om contacten te leggen met meerdere drugsnetwerken. Hij werd gepakt tijdens een grote politieactie tegen de cocaïnehandel.

Sinds 2021 is er een internationaal opsporingsbevel tegen hem. Meerdere landen willen hem berechten voor drugshandel, maar ook voor witwassen.