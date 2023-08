Politie houdt acht verdachten aan na rellen rond duel FC Twente-Hammarby

De politie heeft acht mannen aangehouden naar aanleiding van de rellen rond de Conference League-wedstrijd van FC Twente tegen Hammarby IF. De mannen worden verdacht van mishandeling en openlijke geweldpleging.

Drie weken geleden ging het mis in De Grolsch Veste na de wedstrijd tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Conferene League (1-0-zege voor FC Twente). De harde kern van FC Twente liep naar de hoofdtribune. Daar ontstond een vechtpartij met supporters van de Zweedse club.

De mobiele eenheid (ME) herstelde na enige tijd de orde in het stadion. FC Twente stelde in samenwerking met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek in om de daders te achterhalen. De Enschedese club besloot vorige week al 28 supporters een voorlopig stadionverbod op te leggen, omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen.