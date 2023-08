Engeland en Wiegman ontsnappen tegen Nigeria na strafschoppen op WK

Engeland is maandag ontsnapt aan uitschakeling in de achtste finale van het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman kwam in 120 minuten in Brisbane niet verder dan 0-0 tegen Nigeria, maar was vervolgens wel de sterkste in de strafschoppenserie (4-2).

De afgelopen dagen sneuvelden topland Canada, tweevoudig wereldkampioen Duitsland en titelverdediger Verenigde Staten al op het WK, maar Engeland komt dus niet in dat rijtje. De regerend Europees kampioen treft in de kwartfinales de winnaar van Colombia tegen Jamaica.

De Engelse vrouwen waren de torenhoge favoriet tegen Nigeria, dat veertigste staat op de FIFA-ranking. Maar dat niveauverschil was in het Suncorp Stadium niet zichtbaar. Nigeria kreeg goede kansen en de problemen voor Engeland werden nog groter toen Lauren James in de 87e minuut rood kreeg omdat ze na een duel op een op de grond liggende tegenstander stapte.

Met tien tegen elf overleefde Engeland de verlenging, waarna de ploeg van Wiegman vanaf de strafschopstip een nieuwe sensatie voorkwam op dit WK. Georgia Stanway miste de eerste Engelse strafschop, maar daarna was de ploeg van Wiegman foutloos. Nigeria miste twee penalty's.

Nigeria maakt indruk in eerste helft

Door de verassingen van de afgelopen dagen was Engeland gewaarschuwd. Toch hadden 'The Lionesses' het heel moeilijk met het fysiek sterke Nigeria, dat nog nooit een knock-outwedstrijd won op een WK.

Nigeria was in de eerste helft zelfs het dichtst bij een doelpunt. Voormalig Engels jeugdinternational Ashleigh Plumptre raakte namens de Afrikaanse ploeg in de zestiende minuut de lat met een hard schot. Nog geen minuut later dwong Plumptre keeper Mary Earps tot een uiterste redding.

De ploeg van Wiegman stelde daar weinig tegenover. Door geklungel achterin kreeg Engeland in de 23e minuut dan toch een kans via Alessia Russo, maar keeper Chiamaka Nnadozie was bij de les. Even later had Nnadozie ook een antwoord op een schot van Rachel Daly.

Twee strafschoppen gaan naast

Ook in de tweede helft overtuigde Engeland niet. Uchenna Kanu had Nigeria op voorsprong kunnen zetten, maar haar kopbal ging naast. Aan de andere kant redde de uitblinkende Nnadozie op een kopbal van Daly.

Door een domme actie van James in de 85e minuut werden de problemen voor Engeland nog groter. De middenvelder stapte na een duel bewust op de grond liggende Nigeriaanse verdediger Michelle Alozie, al ontging dat in eerste instantie de scheidsrechter. Na inmenging van de VAR kreeg James alsnog rood.

Met een tien tegen elf had Engeland het nog moeilijker in de verlenging. Een poging van Alozie ging naast, waarna er meer mogelijkheden kwamen voor de ploeg van de Amerikaanse bondscoach Randy Waldrum. Gescoord werd er niet en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen.

Stanway schoot de eerste strafschop naast voor Engeland, dat vreesde voor uitschakeling. Maar daarna knalde ook de Nigeriaanse Desire Oparanozie naast en de poging van Alozie ging hoog over. Bethany England, Daly en Alex Greenwood scoorden voor Engeland, maar Rasheedat Ajibade en Christy Ucheibe waren namens Nigeria eveneens trefzeker.