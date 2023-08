Over NU

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Wat is belangrijker: nieuws snel brengen of eerst goed uitzoeken? Waarom staat er eigenlijk sportnieuws tussen het algemene nieuws? En hoe probeert NU.nl zich te onderscheiden van andere nieuwsmedia? Al je vragen over NU.nl kun je stellen aan waarnemend hoofdredacteur Lindsay Mossink