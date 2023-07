Weerbericht: Paraplu geen overbodige luxe op (mot)regenachtige maandag

De dag begint bewolkt en met (mot)regen. Op veel plaatsen regent het langere tijd aan een stuk door. Later op de dag wordt het vaker droog, maar die droge perioden worden afgewisseld met flinke buien.

's Avonds kan vooral in het zuidoosten plaatselijk veel neerslag vallen. Later op de avond is er lokaal onweer mogelijk.

De zuidwestenwind is matig, maar langs de kust en boven het IJsselmeer is de wind met windkracht 6 krachtig. Later op de dag kan de wind nog wat in kracht toenemen en vervolgens tegen de avond weer wat afnemen.