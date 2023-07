FC Twente start onderzoek naar supportersrellen na duel met Hammarby

FC Twente onderzoekt hoe de thuiswedstrijd tegen het Zweedse Hammarby IF op donderdag zo uit de hand kon lopen. Vlak na het laatste fluitsignaal werden supporters van de bezoekers aangevallen op de hoofdtribune van De Grolsch Veste.

Na afloop van het duel in de tweede voorronde van de Conference League werden de uitsupporters opgezocht en ontstonden grootschalige ongeregeldheden. Over en weer werden er rake klappen uitgedeeld.

FC Twente moet ook besluiten of het supporters meeneemt naar de uitwedstrijd van komende donderdag in Stockholm. De nummer vijf van de Eredivisie verkocht al 1500 kaarten. Het duel in De Grolsch Veste eindigde in een 1-0 overwinning voor de tukkers.