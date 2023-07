Weerbericht: De warmste dag van de werkweek, daarna wisselvallig

Dinsdag wordt met 21 tot 27 graden de warmste dag van de werkweek, maar daarna wordt het weer wisselvallig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en daarmee ook de kans op een regenbui.

De zon kan in de middag best warm aanvoelen, omdat er nauwelijks wind staat. Daardoor is het verstandig om je te blijven insmeren. Een onbeschermde huid kan namelijk al binnen 10 tot 25 minuten verbranden.

Later op de dag neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht trekt de bewolking over het noorden, waardoor er soms ook een spat regen valt. In het zuiden komen opklaringen voor. Het temperatuur daalt in de avond naar 12 tot 16 graden.