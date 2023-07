OM eist in hoger beroep weer vijftien jaar voor doden zwangere Sumanta Bansi

Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw vijftien jaar cel geëist tegen Manodj B. uit Hoorn. In 2018 zou hij de 22-jarige Sumanta Bansi hebben doodgestoken en haar lichaam hebben laten verdwijnen. Bansi was destijds zwanger van de getrouwde verdachte.

De 43-jarige B. werd vorig jaar al veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van Bansi. Hij hield tijdens de zittingen in de rechtbank vol dat hij onschuldig was. Na zijn veroordeling gaf hij toch toe dat hij verantwoordelijk was voor haar dood. B. zou Bansi hebben geraakt met een mes uit zelfverdediging. Het OM gelooft dat niet.

Tegen B. was, nog voordat hij schuld aan de dood van Bansi toegaf, ook al vijftien jaar cel geëist. Na zijn veroordeling veranderde hij zijn verhaal en wees hij de politie de plek aan waar haar lichaam al die tijd begraven had gelegen: een industrieterrein in Hoorn. In september 2022 werden haar overblijfselen hier gevonden.