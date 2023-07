Nieuw weerrecord: voor vierde dag op rij warmste dag op aarde

De hoge temperaturen blijven records breken. Experts zeggen tegen CNN dat het vrijdag voor de vierde dag op rij de warmste dag ooit op aarde was. De gemiddelde dagtemperatuur was 17,23 graden, blijkt uit data van de Amerikaanse overheid.

Dat was een record sinds de VS begon met deze metingen in 1979. Het record stond eerder op 16,92 graden Celsius. Deze gemiddelde temperatuur op aarde werd bereikt in augustus 2016.