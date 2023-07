In geen 100.000 jaar werd het zó warm op aarde als afgelopen week

Delen via E-mail

Er werd donderdag voor de vierde dag op een rij een wereldwijd hitterecord gemeten. De temperatuur op aarde was "de hoogste in 100.000 jaar", zei een wetenschapper tegen CNN

Voor deze week lag het record op 16,92 graden. Dat werd in augustus 2016 behaald.

De records zijn gebaseerd op data door observatie, die teruggaan naar halverwege de twintigste eeuw. Toch is het vrijwel zeker dat de afgelopen week de warmste temperaturen op aarde ooit gemeten werden. Dat zegt onderzoeker Jennifer Francis bij het Woodwell Klimaat Onderzoekscentrum in de VS tegen CNN.