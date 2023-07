Weekendweerbericht: Van wegwaaien door Poly naar puffen en smeren

Terwijl Nederland nog bijkomt van zomerstorm Poly, kunnen we ons alweer opmaken voor zomerse temperaturen. Zaterdag wordt mogelijk zelfs de warmste dag van het jaar tot nu toe.

Wie een festival op de planning heeft, kan het best af en toe de schaduw opzoeken. Zorg er ook voor dat je voldoende water drinkt. In de nacht blijft het ook nog vrij warm. Het kan dan erg broeierig aanvoelen door de hoge luchtvochtigheid.

Zondag slaat het weer om. Hoewel het warm blijft voor de tijd van het jaar, zal je in de loop van de dag meer bewolking zien. Aan het einde van de middag en in de avond kunnen enkele fikse regen- of onweersbuien over het land trekken. Waar en wanneer de buien precies vallen, is nog niet duidelijk.