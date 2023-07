We hoeven niet meer zo nodig op reis tijdens zomervakantie als vlak na corona

Waar we na de coronapandemie koste wat het kost op vakantie moesten, is de reislust voor de komende zomervakantie behoorlijk bekoeld. Directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR spreekt van een behoorlijke dip in het aantal boekingen.

"De trend voor het voorjaar was goed en we zitten nog boven het niveau van 2022 maar sinds eind mei is er duidelijk sprake van een dip", zegt Oostdam in gesprek met NU.nl. Het is uiteindelijk altijd gissen naar de redenen waarom mensen niet gaan, maar de ANVR-directeur heeft daar wel ideeën over.

Volgens Oostdam zijn vakantiereizen nu zo'n 15 tot 20 procent duurder dan vorig jaar. "Dat schrikt mensen af", denkt hij, in combinatie met de inflatie en de onzekerheid in de wereld. Hij denkt niet dat de zomervakantiedip in reizen naar het buitenland komt doordat meer mensen in eigen land blijven.

"Vakanties in eigen land zijn zeker gewild, maar dat is al langere tijd zo. Maar een vakantie in eigen land is lang niet altijd voordeliger dan een vakantie over de grens en dat weten mensen ook wel." Wel is vliegen behoorlijk duurder geworden.

Een deel van de mensen die geen geldzorgen hebben, heeft volgens de ANVR al geboekt. "De rest is terughoudender. Het lijkt of zij wachten op lastminuteaanbiedingen." Oostdam wijst er ook op dat de reissector verwend is geweest. "Na corona trok het zo snel weer aan, maar nu hebben we voor het eerst na de pandemie een terugval."