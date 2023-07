Europese ruimtetelescoop gaat mysterie van donkere materie onderzoeken

Een van de mysteries in het heelal is donkere materie en donkere energie. Vrijwel het hele universum zou daaruit gestaan, maar het is nog altijd niet gelukt om het waar te nemen. Daarom stuurt Europa zaterdag een nieuwe telescoop, de Euclid, de ruimte in om daar onderzoek te gaan doen.

De Euclid moet miljarden stelsels, zoals onze Melkweg, heel nauwkeurig in kaart brengen. Dat levert de grootste en nauwkeurigste driedimensionale kaart van het heelal ooit op. Wetenschappers moeten dan met behulp van de kaart kunnen bepalen hoe het heelal zich in de afgelopen 10 miljard jaar heeft ontwikkeld en hoe het nog steeds uitbreidt.

Nederland is verantwoordelijk voor het verwerken van alle gegevens. Dat gaat onder meer via een datacentrum in Groningen. De hoeveelheid data van de Euclid staat gelijk aan "100 jaar lang 24 uur per dag speelfilms streamen, in 4K kwaliteit", aldus ruimtevaartorganisatie Netherlands Space Office.

De lancering van de Euclid staat gepland voor 17.11 uur Nederlandse tijd. De ruimtetelescoop zit ingebouwd in een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX en zal opstijgen vanaf de ruimtebasis Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida.