Verdachte van verbergen lichaam Gino (9) is vrij en ontkent iedere betrokkenheid

De tweede verdachte in de zaak rond de dood van de negenjarige Gino is dinsdagavond vrijgelaten. Youri F. werd donderdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het verbergen van het lichaam. "Hij ontkent iedere betrokkenheid", zegt zijn advocaat tegen NU.nl.

F. wordt verdacht van betrokkenheid bij het verbergen van het lichaam van Gino. Hoofdverdachte Donny M. heeft al bekend dat hij de jongen heeft ontvoerd, misbruikt en gedood.

"Hij is inderdaad bevriend geweest met Donny M.", bevestigt F.'s advocaat Shauni Lousberg. Maar toen de verdenkingen aan het adres van M. naar buiten kwamen, heeft F. "volledig afstand genomen van de vriendschap", zegt de advocaat. Vanaf dat moment "is er ook geen contact meer tussen de beide heren geweest".

F. wordt niet voorgeleid aan de rechter-commissaris, maar blijft wel verdachte in de zaak. Hij en zijn advocaat wachten nu af welke beslissing het Openbaar Ministerie neemt: vervolgen of niet. Lousberg verwacht dat het nog even kan duren voordat die beslissing valt.

Volgens de advocaat is haar cliënt "ontdaan" en "geëmotioneerd" door de hele situatie. "Mijn cliënt heeft ook volledige medewerking aan het onderzoek verleend, omdat hij ook wil dat de onderste steen boven komt."

Hoofdverdachte Donny M. heeft bekend

Hoofdverdachte M. heeft bekend dat hij Gino meenam naar zijn woning in Geleen, waar hij hem drugs toediende en misbruikte. De jongen is daarna gewurgd en gesmoord.

Gino verdween op 1 juni 2022 uit het Limburgse Kerkrade toen hij op straat speelde. Een aantal dagen later werd M. opgepakt.

De politie vond het lichaam van Gino in Geleen, vlak bij de woning van M. Het lichaam was verpakt in vuilniszakken en lag onder het afdak van een uitgebrande woning.

Advocaat Phil Boonen van de zussen van Gino zei dinsdag dat het "praktisch onmogelijk" is dat verdachte M. het lichaam in zijn eentje heeft vervoerd en verstopt.