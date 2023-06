Waarom vieren Britse royals twee keer per jaar hun verjaardag?

Maar Charles is pas in november jarig. De traditie dat Britse royals twee keer per jaar hun verjaardag vieren, begon in 1748. Koning George II hield van feestjes, maar zijn verjaardag viel in november. Vanwege het weer in die tijd van het jaar besloot hij een zomerfeestje te houden. Toen zijn opvolger George III in 1760 tot koning werd gekroond, groeide Trooping the Colour pas echt uit tot een jaarlijks evenement.

Foto: ANP