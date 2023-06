Volgens Schimmel zitten ze buiten overal en heeft het weinig zin om daar bij het aanleggen van je tuin rekening mee te houden. Een expert van Antipest Control vertelt aan NU.nl dat het gieten van heet water, bleek of azijn in een mierenhoop niet werkt. "Zo'n gat zit veel dieper en is veel groter. Daarmee roei je dus niet in één keer een hele populatie uit."