Met een droge en warme zomer in het vooruitzicht gaat het regelmatig over hoe we zorgvuldiger met ons waterverbruik kunnen omgaan. Experts pleiten ervoor om daar niet alleen een paar weken per jaar op te letten: "Het moet iets worden dat we het hele jaar door doen."

Dat de huidige droogte invloed zou kunnen hebben op onze drinkwatervoorziening, vindt Amarins Komduur een beetje voorbarig. Komduur is woordvoerder bij Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland.

"Er zijn momenteel geen knelpunten zichtbaar in de bronnen voor de bereiding van drinkwater. En de waterpeilen in de bekkens, duinen en plassen zijn op orde."

Komduur benadrukt dat droogte voor een groot deel wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Volgens het KNMI regende het voor het laatst op 13 mei. Dat betekent dat het al een maand niet geregend heeft.

"Er verdampt nu meer water dan er gevallen is", legt ze uit. "Dat gebeurt iedere zomer. En het is momenteel misschien wel wat droog, maar er is in deze fase nog niet veel aan de hand als het gaat om onze drinkwatervoorziening. Hoewel we natuurlijk wel alert zijn."

"De droogte heeft als eerste gevolgen voor landbouw en natuur. Landbouwgrond verdroogt en flora en fauna hebben te lijden onder droogte." Komduur wil voorkomen dat de suggestie wordt gewekt dat je het droogteprobleem oplost door nu op je waterverbruik te passen.

Het zoveel mogelijk spreiden van watergebruik

Wel zal je worden gevraagd om je watergebruik zoveel mogelijk te spreiden als de warmte en droogte veel langer aanhouden en er langere tijd een hogere watervraag is. "Zo voorkomen we met z'n allen een lagere waterdruk"

Veel mensen zetten namelijk op hetzelfde moment de kraan aan. Piekverbruik noemen ze dat. "Bijvoorbeeld als mensen na een warme zomerdag allemaal onder de douche springen, de planten water geven of het zwembadje vullen."

Op de lange termijn zullen we te maken krijgen met meer inwoners, een groeiende economie en meer bedrijven die iedere dag water nodig hebben.

Amarins Komduur, woordvoerder bij Vewin

Hoewel een eventueel watertekort de komende tijd niet verwacht wordt, wil Komduur benadrukken dat minder water verbruiken altijd beter is. "Op de lange termijn zullen we te maken krijgen met meer inwoners, een groeiende economie en meer bedrijven die iedere dag water nodig hebben."

Korter douchen helpt

Het is daarom goed bewuster met water om te gaan. Zo voorkomen we problemen in de toekomst. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, weet Niko Wanders. Hij is water- en droogteonderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

"Korter douchen is een belangrijke manier van water besparen", zegt hij. "Een douchebeurt neemt 50 à 60 procent van ons totale waterverbruik per dag in beslag."

Door één minuut korter te douchen, bespaar je al 10 liter. Dat is een emmer vol. Dus dat schiet redelijk op.

Niko Wanders, water- en droogteonderzoeker

"Douchen komt neer op ongeveer 70 liter per persoon (per persoon gebruik je per dag ongeveer 120 liter). Door één minuut korter te douchen, bespaar je al 10 liter. Dat is een emmer vol. Dus dat schiet redelijk op."

Eén keer goed de planten sproeien is beter

Wat ook helpt: het toilet doorspoelen met de kleine doorspoelknop en niet de grote. Verder denkt Wanders dat je vooral buitenshuis zuiniger met water om kunt gaan. "Door minder vaak of op een efficiëntere manier de planten te sproeien."

"Het is beter om één dag heel goed te sproeien in plaats van elke dag een klein beetje. Bij slechts een beetje water zal het op de bladeren blijven liggen en verdampen. Als je veel water gebruikt, komt het sneller in de bodem terecht."

Probeer regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te hergebruiken en gooi volle kinderbadjes leeg over de planten of het gras.

Niko Wanders, water- en droogteonderzoeker

Daarnaast is het belangrijk om water te hergebruiken waar dat kan, zegt Wanders. "Stel, je hebt een regenton, gebruik deze dan om de planten water te geven. Dat kan net zo goed met het water dat je in de keuken gebruikt om bijvoorbeeld de groenten te wassen."

Tips om je waterverbruik te verminderen Spoel de wc door met de kleine knop bij een kleine boodschap.

Geef de tuin water met opgevangen water, bijvoorbeeld uit een regenton.

Was je auto met een emmer of met opgevangen water.

Ververs het water in een zwembadje niet elke dag en gebruik dat water in de tuin.

Tips om te minderen

"Niet alleen kun je daarmee de planten in de tuin of in huis water geven. Je zou dat water ook kunnen gebruiken om je toilet mee door te spoelen", weet Wanders. "Het zijn snelle oplossingen die op de korte termijn verlichting kunnen bieden." Maar ook hij pleit, net als Komduur, voor meer bewustwording op de lange termijn. "Zorg ervoor dat er nooit water verloren gaat."

"Probeer regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te hergebruiken en gooi volle kinderbadjes leeg over de planten of het gras. Je zou er overigens ook voor kunnen kiezen om het gras helemaal geen water te geven."

"Dan wordt het maar geel", zegt hij. "Het duurt misschien even, maar het wordt uiteindelijk ook weer groen. Denk maar aan die lange stukken gras langs de Franse snelwegen. Dat is ook geel, maar wordt ook weer groen. Daar is dat gras aan gewend."