De reuzebadeend in de haven van Hongkong zwemt weer in zijn eentje

Een van de twee metershoge rubberen badeenden in de haven van Hongkong is leeggelopen. Door het hete weer en de stijgende luchtdruk was het rubber van de eend uitgerekt. Reparatie kost te veel tijd en dus zwemt de andere badeend weer solo.

Rubber duck, de bekende installatie van de Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman, ging de hele wereld over. Het kunstproject keerde terug naar Hongkong als double duck, twee eenden dus. Nu een van de eenden is leeggelopen, zijn bezoekers teleurgesteld. Ze hadden gehoopt twee 18 meter hoge rubbere bandeenden te zien.

Double duck werd vrijdag onthuld en zou twee weken lang in de haven blijven drijven. Maar bij een check kwam personeel erachter dat het rubber van een de eenden te ver was uitgerekt vanwege het hete weer en de stijgende luchtdruk. Het zou te veel tijd kosten om een reparatieschip te laten komen, en daarom werd besloten de eend leeg te laten lopen.

Rubber duck op wereldtournee

In 2007 begon de wereldtour van rubber duck. De reuzenbadeend dreef van Franse tot Braziliaanse wateren. In 2013 was de rubberen badeend eerder in Hongkong te zien. Toen liep de eend ook al leeg, maar na een paar dagen was hij weer gerepareerd.



Hofman werd gevraagd of hij de badeend weer in de haven van Hongkong kon laten zwemmen, maar hij twijfelde. Hij wil dat de eend de aandacht richt op lokale conflicten. De vrolijke aanwezigheid van de eend moeten die wat verlichten. Hofman wilde daarom iets creëren waar Hongkong na de coronapandemie behoefte aan heeft.