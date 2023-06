Jullie vragen aan de NUjij-redactie: 'Mogen wij ook reacties uitlichten?'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen lezers dagelijks met elkaar in gesprek gaan over de artikelen. Maar wat is het doel van NUjij? Hoe werkt het uitlichten van reacties en kunnen lezers helpen met uitlichten? Deze en vele andere vragen stuurden jullie vandaag in. Interactieredacteur ENV geeft hieronder antwoord op de beste en meestgestelde vragen.

David: Sociale media zijn mijns inziens de oorzaak van veel ellende. Polarisatie, desinformatie, bubbelvorming, haatzaaien etc. Ook NUjij bestaat voornamelijk uit het spuien van vooringenomen standpunten en het niet bereid zijn naar een ander te luisteren. Wat is het doel van NUjij en is er überhaupt ooit een doel geformuleerd?

"Jazeker. Het doel van NUjij is tweeledig: aan de ene kant willen we gebruikers de ruimte geven om met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen, zodat ze van elkaar kunnen leren en hun perspectief kunnen verbreden. Aan de andere kant is NUjij ook voor ons als redactie van grote waarde. Wij leren veel van wat gebruikers zeggen. Verder komen er nieuwe artikelideeën voort uit de reacties."

"En soms vragen we lezers om hun ervaringen te delen, zodat we die kunnen bundelen in een nieuw artikel (zoals hier of hier). Door NUjij kunnen we dus beter inspelen op wat het publiek graag leest. Zo wordt NU.nl er ook beter van."

Wim: De laatste tijd worden er steeds meer stellingen gepresenteerd. Hoewel ik begrijp dat dit veel reacties genereert (en dus indirect reclame-inkomsten, wat essentieel is voor nieuwswebsites), vraag ik me af wat de werkelijke meerwaarde hiervan is. Wat is jullie eigen visie op deze toegevoegde waarde?

"Leuke vraag! Sinds ongeveer een half jaar plaatsen we inderdaad dagelijks een stelling. Hiermee willen we gerichter een discussie aanzwengelen onder onze lezers. NUjij'ers kunnen ook onder artikelen met elkaar in gesprek, maar door de stellingen wordt de discussie wat doelgerichter en meer gekaderd. Kortom: overzichtelijker."

"We zijn de afgelopen tijd sowieso meer bezig met ideeën waarmee we interactie zoveel mogelijk de ruimte kunnen geven. Stellingen zijn daar een voorbeeld van, maar we zijn altijd op zoek naar meer en andere invalshoeken. Mocht je een leuk idee hebben, mail dan vooral naar nujij@nu.nl!"

Thijs: Alle reacties op NUjij worden gemodereerd om te checken of ze aan de voorwaarden voldoen. Toch merk ik heel vaak dat (mijn) reacties niet worden geplaatst, of pas na een aantal pogingen. Dit terwijl ik zeker weet dat deze aan de voorwaarden voldoen. Heel jammer, omdat ik er meestal veel energie in steek. Wat is hiervan de reden?

"Begrijpelijk dat je dit vervelend vindt! We modereren dagelijks zo'n dertigduizend reacties, dus we krijgen een hoop te verwerken. Zo af en toe glipt er weleens een foutje tussendoor. Als je het vermoeden hebt dat je reactie onterecht is weggehaald, mail ons dan op nujij@nu.nl met je NUjij-gebruikersnaam en het artikel waarop je hebt gereageerd. Dan kijken we graag met je mee."

"Het heeft trouwens geen zin om je reactie dan nog eens te plaatsen. Dat kost ons juist meer moderatiewerk, waardoor jouw reacties en die van anderen langer op beoordeling moeten wachten. Maar mailen is dus van harte welkom."

Lezer: Kan er meer transparantie komen omtrent de moderatie? Sommige reacties worden afgekeurd en worden niet geplaatst, zonder enige vorm van feedback.

"Deze vraag krijgen we van veel lezers. We zien zelf ook graag dat ons beleid wat duidelijker en transparanter is naar lezers toe. Op dit moment kijken we naar een tool die bij een groot deel van de verwijderde reacties meteen aangeeft waarom deze niet geplaatst is. Ik weet nog niet of die tool er echt komt, maar ik hoop natuurlijk van wel, en zo snel mogelijk."

Lezer: Waarom mogen we niet discussiëren over de strafmaat gegeven door de rechter?

"We vinden het niet altijd even zinvol om discussies over de strafmaat mogelijk te maken, zeker niet bij controversiële onderwerpen. Daar hebben we rechters voor die op basis van uitgebreide informatie een afweging maken. Het heeft dan geen zin om tegen dat oordeel in te gaan, want dat voegt niets toe aan een constructieve discussie."

"Wel is een discussie over de strafmaat bij het ene onderwerp minder passend of controversieel dan bij het andere. Denk aan een schorsing bij voetbal versus een celstraf voor een drievoudige moord. We willen daarom ook met lezers in gesprek over dit deel van de huisregels, zodat we ons NUjij-beleid nog beter kunnen maken."

Lezer: Is het een idee (en technisch makkelijk realiseerbaar) om bij reacties een punaise als icoontje toe te voegen waarmee je een reactie van een ander kan 'tippen' om uit te lichten? Dit zou de interactiviteit tussen lezer en redactie naar mijn idee zeker vergroten.

"Die mogelijkheid is er al! Als je in je reactie '@Redactie' zet, zien wij 'm altijd. Dus als je op een reactie reageert '@Redactie, willen jullie deze uitlichten?', dan heb je 'm bij ons getipt. En dat soort suggesties is altijd welkom!"

Lezer: Waarom worden sommige redelijk normale woorden per definitie geblokkeerd? Wat is de reden daarvoor en houden jullie die lijst met geblokkeerde woorden weleens tegen het licht?

"We hebben inderdaad een 'zwarte lijst'. Hierop staan woorden die we standaard weigeren, omdat het bijvoorbeeld scheldwoorden zijn. Ook hebben we een 'grijze lijst'. Daarop staan woorden als 'kanker' (dat kan zowel naar de medische term verwijzen als naar een scheldwoord). Reacties met zulke woorden moeten door het menselijke moderatieteam beoordeeld worden. Onze moderatiebot MAURA kan deze niet goed inschatten."