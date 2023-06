Grote dam bij Kherson stort verder in, noodtoestand vanwege overstromingen

De verwoeste dam in de Oekraïense rivier de Dnipro blijft verder instorten. De waterstroom is onbeheersbaar, waarschuwt een plaatselijke functionaris volgens het Russische staatspersbureau TASS. Omwonenden in het Oekraïense deel van de regio Kherson worden geëvacueerd en de noodtoestand is afgekondigd in de regio.

De dam brak in de nacht van maandag op dinsdag door nadat er explosies waren waargenomen. Water stroomt vanuit een waterreservoir naar de rivier Dnipro en richting de Zwarte Zee. De dam ligt ongeveer 60 kilometer ten oosten van de stad Kherson.

De gouverneur van de zuidelijke regio Kherson zei dinsdagochtend dat het water binnen een paar uur "tot kritieke hoogte" kan stijgen. Er zijn zorgen over overstromingen en watertoevoer. De dam is inmiddels voor de helft ingestort en het instortingsgevaar is nog niet geweken, meldt TASS.

De plaats Nova Kakhovka bij de dam stroomt onder water. Zeker zeshonderd huizen zijn al getroffen, melden hulpdiensten.

Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het instorten van de dam. Zowel Oekraïne als Rusland beweert dat de tegenpartij de dam heeft opgeblazen. Beide partijen zeggen explosies te hebben waargenomen. Niet alleen de dam zou zijn opgeblazen, maar ook de elektriciteitscentrale ernaast.

Oekraïne heeft de controle over het gebied ten noorden van de Dnipro. In die regio zijn evacuaties van omwonenden aangekondigd. Ook moeten mensen in de gevarenzone alle elektrische apparatuur afkoppelen vanwege het snel stijgende water.

Het gebied ten zuiden van de rivier is in Russische handen. Daar vinden geen grote evacuaties plaats, meldt de door Rusland benoemde gouverneur van het gebied.

Ook vrees voor watertoevoer Krim en kerncentrale

De dam heeft een groot reservoir dat water levert aan de kerncentrale van Zaporizhzhia en het schiereiland de Krim, dat in 2014 is geannexeerd door Rusland. De watertoevoer kan in gevaar komen.

De kerncentrale kan daardoor met lagere waterniveaus te maken krijgen. De centrale wekt op dit moment geen energie op, maar heeft wel water nodig voor de koeling van de kernreactoren.

Het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom, dat eigenaar is van de kerncentrale, meldde dinsdag om 8.00 uur dat de situatie onder controle was. De kerncentrale had volgens Energoatom op dat moment genoeg koelwater.

De dam staat onder Russische controle. Moskou bevestigt dat de damdoorbraak op dit moment geen dreiging voor de kerncentrale vormt.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) laat weten de situatie in de gaten te houden. Volgens het IAEA is er "geen directe nucleaire dreiging".