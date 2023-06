Directeur kunstbeurs TEFAF stapt op na ophef over provocerende tweets

Bart Drenth, de directeur van de belangrijke internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht, is na een jaar plotseling opgestapt. Dat bevestigt hij donderdag aan het ANP, zonder te zeggen waarom. Drenth raakte recent in opspraak door zijn tweets.

Een columnist van het Engelstalige Artnet News schreef vorige week een artikel over tweets van Drenth. Die zouden provocerend zijn geweest en onder meer gaan over de wokecultuur, linkse opinies en moslims.

Het Twitter-account van Drenth is inmiddels niet meer openbaar. Hij zou er onder meer hebben geschreven dat "speculatie over de transitie van de bevolking alleen een probleem is als je geen moslim bent".

Ook schreef hij volgens NRC: "Echt, je lhbtiq+-rechten worden het best beschermd door met de Palestijnse vlag te wapperen tijdens de prideoptocht".

Drenth heeft geen behoefte daarop in te gaan en verwijst naar een verklaring van TEFAF, die "niet actief wordt verspreid". Hij wil alleen kwijt dat hij "met veel plezier" voor de kunstbeurs heeft gewerkt. Tegen Artnet News zegt hij dat zijn berichten op Twitter zijn persoonlijke meningen zijn, die losstaan van zijn werk.

'Drenths leiderschap bracht stabiliteit en vooruitgang'

In de verklaring van TEFAF, die speciaal opgevraagd moest worden, staat dat Drenth zich vanaf nu richt op zijn eigen adviesbureau. Het bestuur van de kunstbeurs maakt de komende weken nieuws over de leiding van de beurs bekend.