Wordt er nog overboden? Jullie vragen over de woningmarkt beantwoord

Via NUjij vroegen wij welke vragen jullie over de woningmarkt hebben. Onze economieverslaggever Tom van Gurp geeft hier antwoord op jullie prangendste vragen.

Wally_3ccd0339 vraagt: Tot wanneer en hoever gaan de huizenprijzen dalen?

"De meningen van deskundigen hierover lopen uiteen. Zo voorspelt Rabobank dat prijzen dit jaar ruim 4 procent dalen ten opzichte van vorig jaar. Daar zou volgend jaar een min van 1,5 procent bovenop komen."

"Anderen denken dat huizen tegen het einde van 2023 alweer wat in prijs stijgen. Jarenlange dalingen, zoals tijdens de kredietcrisis, worden in ieder geval niet verwacht."

Fritz_Borrelnootje vraagt: In welke prijsklassen, regio's en type woningen vinden de grootste en kleinste dalingen plaats?

"De prijzen dalen in stedelijke gebieden het hardst, vooral in de Randstad en dan met name oude huizen in historische stadscentra. Daar is de afgelopen jaren ook het vaakst overboden."

"Buiten de Randstad blijven de prijzen meer op peil, bijvoorbeeld in Friesland, Drenthe en Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Groningen zijn de prijzen afgelopen jaar zelfs gestegen."

"Qua type woningen zie je dat prijzen overal dalen, van vrijstaande woningen tot aan appartementen. Vergeleken met vorig jaar waren bijvoorbeeld appartementen in de eerste maanden van dit jaar 8,8 procent minder duur, meldt makelaarsvereniging NVM. Tussenwoningen zijn 7,2 procent goedkoper en vrijstaande huizen 9,8 procent. Ook hoekhuizen en twee-onder-een-kapwoningen daalden tussen de 7 en 8 procent."

Een NUjij'er vraagt: Welke factor heeft de meeste invloed op de huizenprijs?

"Dat is zonder meer de hypotheekrente. Die is vorig jaar zeer sterk gestegen. Zo kon je begin 2022 nog je hypotheekrente voor tien jaar vastzetten op iets meer dan 1 procent. Dat was een half jaar later al gestegen naar zo'n 4 procent. Ook andere populaire rentes, bijvoorbeeld vijf of twintig jaar vast, schoten hard omhoog."

"Dit zorgt dat kopers tot tienduizenden euro's minder hypotheek kunnen krijgen en dus ook minder hoog kunnen bieden. Sindsdien is de rente niet veel meer gewijzigd. Maar de tijd van bijna gratis lenen lijkt voorbij."

"Er zijn ook andere factoren die een rol spelen. Zo hebben mensen te maken met hoge inflatie. Verder is door de extreme stijgingen van de afgelopen jaren een koophuis vooral voor veel starters onbereikbaar geworden, waardoor het aantal potentiële kopers afneemt."

"Ook speelt mee dat particuliere beleggers zich uit de markt terugtrekken. Die hebben vaak diepe zakken en konden hoger bieden. Maar door diverse regels is het voor hen minder aantrekkelijk geworden om een huis te kopen voor de verhuur. Maar de deskundigen zijn het erover eens: de hogere hypotheekrente heeft duidelijk de meeste invloed."

Dodo_d18b0ab0 vraagt: Waarom dalen de huizenprijzen als er nog steeds krapte op de woningmarkt zou zijn? Zou de prijs dan niet juist moeten stijgen of valt de krapte dan wel mee?

"Je zou inderdaad denken dat de prijzen door de krapte zouden oplopen. En bij de prijsstijgingen van de afgelopen jaren speelde dat kleine aanbod zeker een rol. Maar de stijging van de hypotheekrente ging vorig jaar zó snel, dat andere factoren simpelweg zijn ondergesneeuwd."

"Overigens is er op de woningmarkt nog steeds krapte en dat zorgt dat de huizenprijzen niet zover dalen als tijdens bijvoorbeeld de kredietcrisis."

TDI vraagt: Hebben de dalende woningprijzen ook impact op de nieuwbouw, aangezien materiaalprijzen nog extreem hoog zijn?

"De hogere kosten in combinatie met dalende verkoopprijzen spelen zeker een rol bij nieuwbouwprojecten. Ontwikkelaars en bouwers hebben te maken met fors gestegen kosten voor allerlei bouwmaterialen en ook voor personeel. Als projectontwikkelaars twijfelen of ze de kosten kunnen terugverdienen, zet dat een rem op nieuwbouw."

"Dat er weinig nieuwe woningen bij komen, heeft ook andere oorzaken. Zo staat het aantal afgegeven vergunningen al enkele jaren onder druk door de stikstofproblemen. Ook zijn er minder gegadigden doordat een nieuwbouwhuis voor steeds meer mensen onbetaalbaar is. Projecten worden vaak pas afgebouwd als 70 procent van de huizen is verkocht. Als dat percentage niet wordt gehaald, wordt niet gebouwd, ook niet de woningen die al verkocht zijn."

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa vraagt: Wat betekent de daling van de huizenprijzen voor de hypotheekaanvragen en de rente?

"Tot dusver is de invloed van de lagere huizenprijzen op de rente redelijk beperkt. De hypotheekrentes zijn al sinds medio vorig jaar min of meer hetzelfde gebleven en schommelen veelal rond of iets boven de 4 procent."

"Bij het bepalen van de hypotheekrente kijken banken en andere verstrekkers vooral naar de kapitaal- en geldmarkt. Dat zijn markten waar korte en lange leningen worden afgesloten. Als die rentes stijgen, stijgen de hypotheekrentes mee. De huizenprijzen zijn hier minder van belang."

"De samenhang tussen het aantal aanvragen en de dalende huizenprijzen is wat sterker. Door de dalende prijzen zijn eigenaren minder geneigd hun huis te koop te zetten. Het resultaat is dat er minder woningen te koop staan, er minder transacties zijn en dus ook minder aanvragen voor een hypotheek zijn."

NUjij-gebruiker-7ed516a3b3b342f5bbc8f96b4a473350 vraagt: Hoe verhoudt de daling van de huizenprijzen zich tot de inflatie?

"De inflatie speelt een rol bij de daling van de huizenprijzen. We zijn meer kwijt aan boodschappen en brandstof, maar vooral ook aan de energierekening. Door de hogere maandlasten blijft minder geld over voor een hypotheek. Daarnaast zie je dat mensen gewoon voorzichtiger worden, ook als hun eigen uitgaven nauwelijks stijgen."

"Toch moeten we de invloed van inflatie op de huizenprijzen niet overschatten, de hogere hypotheekrente is veel belangrijker."

Een NUjij'er vraagt: Wordt er nog steeds zoveel overboden? Of begint nu ook de mogelijkheid om ook minder te bieden?

"Overbieden gebeurt de laatste tijd veel minder vaak. Waar in het eerste kwartaal van vorig jaar maar liefst in 80 procent van de gevallen meer werd geboden dan de vraagprijs, was dat in de eerste maanden van dit jaar bij ongeveer 30 procent van de transacties."

"De hogere hypotheekrente speelt ook hier een belangrijke rol. Huizenkopers kunnen minder lenen en dus ook minder bieden."

Anne_Opb vraagt: Ik wil mijn huis gaan verkopen. Moet ik mij zorgen maken over de prijsdalingen van huizen en verminderde animo bij huizenkopers of wordt er toch nog wel tegen de vraagprijs geboden dan wel overboden?

"Huizenkopers bieden nu duidelijk minder dan pakweg vorig jaar en overbieden ook veel minder vaak. Daardoor ligt de gemiddelde verkoopprijs nu zelfs iets onder de gemiddelde vraagprijs. De markt is dus wat afgekoeld."

"Ook zien makelaars dat er minder bezichtigingen zijn dan toen de markt op zijn hoogtepunt was. Het is dus mogelijk dat je merkt dat de animo wat is teruggelopen. Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat huizen in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 42 dagen te koop stonden."

"Dat is langer dan een jaar geleden, toen de gemiddelde verkooptijd maar zo'n drie weken was. Daar moet wel bij gezegd worden dat het eerste kwartaal altijd wat slapjes is. In de rest van het jaar worden huizen meestal iets sneller verkocht."