Ajax houdt huldiging vrouwenteam tegen: 'Opkomst kan tegenvallen'

Ajax Vrouwen wordt maandag toch niet publiekelijk gehuldigd op het Leidseplein in Amsterdam voor het behalen van de landstitel. Burgemeester Femke Halsema had eerder het aanbod gedaan en Ajax ging akkoord, maar nu ziet de club alsnog af van het feest.

Het behalen van de landstitel op 7 mei is al even geleden en daarom is het momentum voorbij, meent Ajax. Daarnaast bestaat bij de club het vermoeden dat de opkomst tegenvalt, "wat niet goed is voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal".