Turkse presidentsverkiezing heeft definitief tweede ronde nodig, Erdogan aan kop

Alle stemmen voor de Turkse presidentsverkiezing zijn geteld. Recep Tayyip Erdogan en zijn tegenstander Kemal Kiliçdaroglu wisten in de eerste ronde geen 50 procent van de stemmen te behalen. Daarom wordt er op 28 mei opnieuw gestemd.

Zittende president Erdogan heeft 49,5 procent van de stemmen gekregen. Kiliçdaroglu is op 44,9 procent blijven steken. Geen van de kandidaten heeft dus een absolute meerderheid. Maar die is wel nodig om een winnaar uit te roepen.

In de peilingen was er al wekenlang weinig verschil tussen Erdogan en Kiliçdaroglu. Maar deze maand leek de populariteit van de oppositiekandidaat toe te nemen. Vorige week stapte oud-partijgenoot Muharrem Ince ook nog eens uit de race , waardoor de kansen van Kiliçdaroglu verder leken te verbeteren.

Van 20 mei tot en met 24 wordt er gestemd in het buitenland, dus ook in Nederland. Op 21 mei beginnen de voorbereidingen op de stembusgang in Turkije zelf. De uitslag van de presidentsverkiezing wordt op 29 mei verwacht.