Verras je moeder eens niet met bloemen, maar met een goed gesprek

Natuurlijk is het lief om op Moederdag op de stoep te staan met een bos bloemen. Maar doe je je moeder niet een groter plezier met een goed gesprek? Deze relatiedeskundigen vinden van wel. "Zoek die spanning op. Bijna iedereen heeft behoefte aan meer verbinding."

Eén keer per jaar uitspreken dat je je moeder waardeert en belangrijk vindt - dat is waardevol, zegt relatietherapeut Geke Boeringa van Coachpraktijk MindCare. Maar durven we ook uit te spreken waar we als volwassen kinderen mee worstelen in de relatie met onze moeders? Wat we lastig vonden in onze jeugd?

We zijn als volwassenen vaak nog steeds loyaal aan onze ouders. We willen ze niet kwetsen door oud zeer op te halen en nemen zo soms genoegen met een oppervlakkige relatie, aldus Boeringa. We confronteren ze liever niet met onze pijn.

"Moeders kunnen zich afgewezen voelen door feedback. Maar willen we verdieping, dan is dat wat er moet gebeuren. Anders blijven we aan de oppervlakte."

Levensgeluk door verdieping

"We weten dat verdieping in relaties een factor is in levensgeluk" zegt gz-psycholoog Ruth de Heer van praktijk The Mental Move.. "Als je relaties hechter en diepgaander zijn, ervaar je meer verbinding."

Bepaalde zenuwcellen, de spiegelneuronen, worden actief, zegt De Heer. "Ze maken ons empathischer, zorgen voor meer begrip en liefde over en weer. Een diepere relatie doet je echt goed."

Het langstlopende wetenschappelijke onderzoek naar relaties is een Harvard-onderzoek dat 75 jaar liep. Die studie liet zien dat er een relatie is tussen fysiek welzijn en die geestelijke verbinding, weet De Heer. "De mate waarin jij verdieping ervaart, heeft effect op hoe je je lichamelijk voelt. Mensen hadden minder last van fysieke kwalen als ze hechte relaties ervoeren."

Hoe pak je het aan?

Je moeder op Moederdag overvallen met diepgravende vragen uit het verleden kán, maar je kunt het ook subtieler aanpakken. Beide relatie-deskundigen hebben advies.

Een bosje bloemen geven met Moederdag is lief. Maar hang er ook een kaartje aan, zegt Boeringa. Daarop laat je je moeder weten dat je drie vragen voor haar hebt en dat je graag met haar afspreekt. "Vraag haar bijvoorbeeld hoe ze jou heeft beleefd als kind. Hoe zij de ruzies binnen jullie gezin heeft ervaren."





Heeft je moeder de hele dag op je kinderen gepast? Vraag hoe je moeder het oppassen beleeft, en hoe ze het opvoeden vroeger heeft ervaren in verhouding tot het zorgen voor de kleinkinderen. Hoe kijkt ze terug op haar eerste jaren als moeder? Wat vond ze moeilijk, fijn, ingewikkeld? Open vragen stellen nodigt uit tot gesprek, zegt De Heer. Doorvragen zorgt voor verdieping.





Als jullie thuis 'geen praters' zijn, zijn gesprekskaarten of -spelletjes een goede kapstok. Zo kun je een vorm vinden die tot verdieping kan leiden, ook als jullie allebei geen grote praters zijn, tipt de psycholoog.