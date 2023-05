Overvolle transgenderzorg moet anders worden ingericht: zo zit dat

Steeds meer mensen melden zich voor transgenderzorg. Daardoor puilen de wachtlijsten uit. Volgens onderzoekers moet de zorg op een andere manier worden ingericht.

In oktober 2019 stonden 2.820 mensen op de wachtlijst voor transgenderzorg, in juli 2022 waren dat er 8.630. Dat is een groei van maar liefst 206 procent. De wachttijd voor een intakegesprek voor transgenderzorg was de afgelopen jaren gemiddeld twee jaar..

Het is niet bekend of er ook meer transgender personen zijn dan vroeger, maar hun zichtbaarheid is wel groter, schrijven de onderzoekers van de Radboud Universiteit. Er is meer erkenning, herkenning en acceptatie van transgender personen. En ze durven zich meer uit te spreken.

Zo verloopt het traject van transgenderzorg Persoon herkent eigen genderidentiteit

Aanmelding wachtlijst

Intakegesprek

Identificeren van de zorgvraag

Doorverwijzing naar reguliere of specialistische zorg

Ontvangst van zorg (psychologisch en/of medisch)

Nazorg

Toch krijgen transgender personen nog altijd te weinig erkenning en begrip. Niet alleen binnen de maatschappij, maar ook binnen de zorg. Sommige zorgvragen passen beter bij de reguliere zorg of ggz dan bij de specialistische transgenderzorg. Bijvoorbeeld als iemand baat heeft bij psychologische hulp en niet per se bij een geslachtsveranderende operatie. Vaak willen ze praten over hun verlangen naar erkenning en begrip van de maatschappij en de stress waarmee ze te maken hebben.

Maar daar is de reguliere zorg nog niet op ingericht, onder meer vanwege een gebrek aan kennis. Daardoor worden veel mensen doorverwezen naar de nu al overvolle specialistische zorg, terwijl die zich richt op de medische behandeling van transgender personen. Er is dus een mismatch tussen de vraag naar transgenderzorg en de inrichting daarvan.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over de lhbtiq+-gemeenschap Blijf met meldingen op de hoogte

Om de groeiende wachtlijsten tegen te gaan moet de kennis over genderdiversiteit worden aangescherpt, zeggen de onderzoekers. Als de samenleving meer begrip en erkenning geeft, zullen minder transgender personen om hulp hoeven vragen. Daarnaast moet het zorgaanbod (tijdelijk) worden vergroot, zodat de wachtlijsten krimpen en de transgenderzorg toegankelijker wordt.

De onderzoekers pleiten ook voor twee veranderingen in de reguliere zorg: inclusiever worden en kennis verbeteren. Door ervaringsdeskundigen in te zetten bij de zorg voor transgender personen, is die zorg meteen inclusiever en voelen cliënten zich gezien en gehoord. Ook moeten reguliere zorgmedewerkers hun kennis over genderdiversiteit opschroeven. Zo hoeven mensen die niet goed in hun vel zitten en vooral erkenning willen niet te worden doorgestuurd naar de specialistische transgenderzorg.

Ben jij transgender persoon en sta je op een wachtlijst voor transgenderzorg? Of heb je op een wachtlijst gestaan voor deze zorg? We zijn benieuwd naar je ervaringen! Mail ons je verhaal naar redactie@nu.nl.