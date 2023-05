Wat wil jij weten over het stikstofbeleid? Stel hier je vragen

Delen via E-mail

De Europese Commissie keurde vorige week de kabinetsplannen om boeren uit te kopen goed. Op ons reactieplatform NUjij waren hier veel vragen over. Want wie zijn eigenlijk de piekbelasters? Hoeveel procent van de totale stikstofuitstoot komt van de agrarische sector? En wat gebeurt er met het land van de uitgekochte boeren? Stel je vragen over het stikstofbeleid hier.