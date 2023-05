Wat wil jij weten over het Eurovisie Songfestival? Vraag het onze verslaggever

Mia en Dion zijn morgen te zien in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Donderdag is de tweede halve finale en twee dagen later is het alweer tijd voor de finale. Wat kunnen we verwachten van onze Songfestival-inzending? Hoe doet Burning Daylight het bij de bookmakers? En in hoeverre krijgt dit Songfestival een Oekraïens tintje, ondanks dat het in Liverpool gehouden wordt? Stel je vragen aan onze Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg.