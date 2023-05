"Het was geen geweldige dag, maar ik weet ook dat het kampioenschap morgen niet wordt beslist. Soms krijg je te maken met tegenslag, maar dat betekent nog niet dat je daar het hele jaar last van hebt. Niet alles kan perfect zijn."

Kort na de kwalificatie werd Verstappen in de paddock van het Miami International Autodrome opnieuw gevraagd naar een mogelijke titelstrijd met teamgenoot Pérez. De Mexicaan roept sinds zijn winst in Bakoe een week geleden in bijna ieder interview dat hij zich dit jaar toch echt kan meten met zijn razendsnelle teamgenoot. Verstappen benadrukte sindsdien dat hij zich Azerbeidzjan niet optimaal in zijn auto voelde en dat het dit weekend weer ouderwets goed zou moeten gaan.

Lange tijd leek Verstappen er ook voor te zorgen dat vragen over een eventuele titelstrijd naar de achtergrond zouden verdwijnen. De Nederlander was verreweg het snelst in de tweede en derde training. Ook in Q1 en Q2 stond hij bovenaan, tot een chaotisch verlopen Q3 Verstappen een negende startplek opleverde.

Verstappen maakte bij zijn eerste poging in Q3 een fout en stuurde zijn Red Bull de pits in. Toen hij in de slotfase van de sessie wilde beginnen aan zijn tweede poging schoot Charles Leclerc achterwaarts de bandenstapel in. De Monegask zorgde daarmee voor een rode vlag, waarna de sessie niet meer werd hervat.

Verstappen verwacht minimaal een tweede plek van zichzelf

Verstappen wilde de crash van Leclerc niet als hoofdreden opgeven voor zijn negende startplek en stak de hand vooral in eigen boezem. Zijn focus ging daarna al snel op de race. Wat hij zondag tijdens de Grand Prix van zichzelf verwacht? "Minimaal een tweede plek", antwoordde hij resoluut.

"Inhalen is op dit circuit wel iets lastiger dan op de meeste andere circuits, maar met de snelheid die wij in onze auto hebben zouden we ons vrij snel naar voren moeten kunnen knokken. Ik hoop alleen niet dat ik in een DRS-trein terecht kom, want dan heb ik wel een probleem."

Dat een foutje zo gemaakt is op het stratencircuit rond het Hard Rock Stadium weet Verstappen sinds zaterdagmiddag dus ook. Het hele weekend zijn er al flink wat crashes geweest, waaronder twee van Ferrari-coureur Leclerc.

De kans dat de race zondag zonder incidenten en safetycars gaat verlopen lijkt klein, weet ook Verstappen. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld in mezelf, maar morgen is een compleet andere dag. Er kunnen en gaan waarschijnlijk een hoop dingen gebeuren. Het heeft voor mij geen zin om op dit moment lang kwaad op mezelf te zijn."

Max Verstappen was tot aan de laatste kwalificatiesessie razendsnel op het Miami International Autodrome. Foto: Getty Images

'Ik mag niet afhankelijk zijn van geluk of pech'

Hoewel Verstappen schuldbewust was kon hij er ook niet omheen dat hij al voor het tweede weekend op rij pech had. In Bakoe zorgde een ongelukkige safetycarperiode ervoor dat hij de leiding verloor aan Pérez, waarna hij zijn teamgenoot niet meer kon inhalen.

Verstappen geloofde echter niet dat hij nu in een negatieve spiraal zit. "Daar maak ik me niet druk om. Uiteindelijk maak ik zelf gewoon als eerste een fout, daar begint het mee. Vervolgens hangt alles af van geluk, of pech in mijn geval. Daar kan en mag je niet afhankelijk van zijn. Dat heb ik zelf in de hand."