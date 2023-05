Je geboorteplan opstellen: zo heeft je verloskundige er echt iets aan

Elke zwangere wordt gevraagd om een geboorteplan in te leveren. Maar wat zet je erin? "Veel vrouwen beschrijven hun ideale scenario, maar als het anders loopt, staan wij met lege handen", vertelt gynaecoloog Claire Stramrood. Ze geeft tips voor een effectiever geboorteplan.

Zo'n tien jaar geleden overhandigden hoogzwangere vrouwen de eerste geboorteplannen aan hun verloskundigen. Vanaf 2009 werden praktijken geadviseerd door stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, een adviesorgaan van de Rijksoverheid, om vrouwen op papier te laten zetten hoe zij willen dat de bevalling verloopt.

Vrouwen die het gevoel hebben inspraak te hebben op wat er gebeurt tijdens de bevalling, hebben een betere bevallingservaring, bewijst wetenschappelijk onderzoek.

Bad of baarkruk

In de praktijk is zo'n geboorteplan vaak een beschrijving van een ideaal scenario, zegt gynaecoloog Stramrood, die eigenaar van Beval Beter is.

"De plannen waren in het begin - en zo zien we ze nog steeds - gericht op praktische zaken als plaats en object. Bevallen in bad of op een baarkruk, wie erbij is, welke muziek, of er een mutsje op wordt gezet."

Ook het format van de KNOV is praktisch: wie knipt de navelstreng door, pak je de baby zelf aan?

Die zaken kunnen een eyeopener zijn, maar deze geboorteplannen belanden regelmatig in de prullenmand. Want wat als er bevallen op de baarkruk is opgeschreven, maar de zwangere toch voor een ruggenprik kiest en dus niet meer mobiel is?

"Als het anders loopt dan dat ideale scenario, sta je ineens met lege handen." Het is volgens de gynaecoloog zinvoller om uit te leggen waaróm je iets wel of niet wil.

Heb je van de buurvrouw gehoord dat er bij elk wissewasje in een vagina wordt geknipt of ben je er grondig ingedoken?

Claire Stramrood

Niemand wil een knip

Een voorbeeld: de knip wordt in Nederland vaker gezet dan in andere landen. Een knip geneest over het algemeen ook minder goed dan wanneer het weefsel scheurt. "Het kan dat iemand dat weet en denkt: zo'n knip wil ik niet. In het geboorteplan staat dan: geen knip, tenzij medisch noodzakelijk."

Maar níémand wil een knip, zegt Stamrood. Of een vacuümpomp of een spoedkeizersnede. En wat bedoel je precies met medisch noodzakelijk?

"Bovendien weet de zorgverlener niet hoe goed jij geïnformeerd bent. Heb je van de buurvrouw gehoord dat er bij elk wissewasje in een vagina wordt geknipt, las je iets op Instagram of ben je er grondig ingedoken?"

Op zoek naar angst

"Ik stel vrouwen de vraag bij zo'n zin in het geboorteplan: wanneer zou een knip voor jou wel oké zijn?", vervolgt Stamrood. "Als we daarmee het leven van je baby redden? Of om je te verlossen van veel pijn?"

"Meestal zit er angst achter. Maar waarvoor? Daar moeten we in een gesprek achter komen. Wat deze vrouwen eigenlijk willen is: leg uit waarom je een knip wil zetten, respecteer mijn antwoord, ook als dat nee is. Dan heb je een duidelijke wens in je geboorteplan."

Ook raadt de gynaecoloog aan om op de hoogte te zijn van veelvoorkomende interventies. Het is goed om te weten dat één op de zes vrouwen met een keizersnee bevalt, dat 80 procent van het eerste kind in het ziekenhuis bevalt met een medische indicatie en dat een kwart van de vrouwen wordt ingeleid.

Pas tijdens de bevalling horen over de risico's van een ruggenprik of morfinepompje maakt het lastig beslissen.

Claire Stramrood

Ook kennis vooraf over welke pijnstilling er mogelijk is, komt goed van pas. Het is heel vervelend om er in het heetst van de strijd achter te komen dat de pijnstilling die jij wil, niet beschikbaar is. "Dan pas horen over de risico's van een ruggenprik of morfinepompje maakt het best lastig beslissen."

Niet over alles een mening

Dat betekent niet dat je van tevoren over alles een mening moet hebben. "Als ik een lijstje krijg met: geen knip, geen pomp, geen schedelelektrode, dan wil ik weten waarom iemand dat opschrijft", zegt Stamrood. "Denk je dat wij zonder toestemming onnodig ingrijpen?"

Focus je op de grote lijnen, tipt de gynaecoloog. Als je opschrijft hoe jij tegen bevallen aankijkt en hoe je wil dat er met jou wordt omgegaan en gecommuniceerd, dan snij je jezelf niet in de vingers met een 'droomscenario' en heb je een plan dat in alle situaties van toepassing is.

Er is ook een groep vrouwen die zegt: een bevalling kun je niet plannen, het loopt zoals het loopt. "In de praktijk worden deze vrouwen vaak overvallen door alles wat er gebeurt", vertelt Stamrood.

"Ik zeg tegen hen: als je het vliegtuig neemt hoef je geen filmpjes te kijken van crashes. Maar je kunt wel de nooduitgangen checken. Of bedenken of je sokken wil meenemen, wil slapen of juist niet."