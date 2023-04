Antwoord op jullie vragen over de Turkse verkiezingen: 'Hoe eerlijk gaat het?'

Turken stemmen de komende weken voor een nieuwe president en een nieuw parlement. Wij wilden weten welke vragen jullie hebben over de verkiezingen. Nick Augusteijn, onze verslaggever in Turkije, beantwoordt hier de beste en meestgestelde.

Lezer: Wat is de stemvoorkeur van Turken in Europa (die niet in Turkije wonen)?

"President Recep Tayyip Erdogan en zijn partij AKP waren bij de vorige verkiezingen in 2018 vooral populair bij kiezers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Noorwegen. In andere landen - denk aan het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Polen, Griekenland en Finland - trok de oppositie aan het langste eind."

"Op basis van alle in het buitenland uitgebrachte stemmen, dus ook die buiten Europa, was de uitslag in 2018: 60,2 procent voor Erdogan en 51,7 procent voor zijn AKP."

Lezer S.J: Wat maakt dat Turken in het buitenland Erdogan steunen? En hoeveel invloed zal deze groep hebben op de verkiezingsuitslag?

"Daarover spraken we begin april met een aantal experts. In algemene zin komt het doordat veel Turken in het buitenland relatief conservatief zijn. Hun ideeën komen meer overeen met die van de traditionele achterban van Erdogan in Turkije."

"Een belangrijkere reden is een gebrek aan kennis over de dagelijkse gang van zaken in Turkije na zoveel jaren in Europa. De meeste Turken in Europa ondervinden niet aan den lijve welke gevolgen het beleid van de huidige regering heeft. Tenslotte staan veel Turken in Europa nog altijd aan de zijlijn. Daardoor romantiseren ze het thuisland Turkije en de president. Ze vinden het geweldig dat Erdogan soms tegen het Westen ingaat."

"Zo'n 3,4 miljoen Turken in het buitenland zijn stemgerechtigd. Daarmee vormt die groep ongeveer 5 procent van het totale electoraat. Dat betekent dat stemmen van Turken in het buitenland in het geval van een net-aan-nekrace net het beslissende zetje kunnen geven. Dat lijkt onder meer het geval te zijn geweest in 2017, toen Turken zich via een referendum konden uitspreken over een overstap naar een presidentieel systeem en meer macht voor Erdogan."

Lezer Eugene: Waarom is er überhaupt nog sprake van een nek- aan-nekrace na alles wat zich de laatste jaren heeft afgespeeld? Wat maakt Erdogan zo aantrekkelijk voor de stemmers?

"Turkije kreeg met Erdogan ruim twintig jaar geleden voor het eerst echt een man van het volk als premier. Daardoor voelde een lang genegeerde groep van arme en conservatieve Turken zich gehoord en vertegenwoordigd. En doordat Erdogans regeerperiode samenviel met een periode van ongekende economische groei en buitenlandse investeringen, transformeerde het land. Daarvan profiteerden veel gewone Turken, waardoor een brede middenklasse ontstond. Met name de oudere kiezers, die het 'oude' Turkije nog goed kennen, stemmen daarom bijna per definitie op Erdogan."

"Maar toen Erdogan steeds meer macht naar zich toe begon te trekken, werden de economische voordelen ook steeds vaker verdeeld op basis van loyaliteit. Provincies en gemeenten waar Erdogan steun heeft, kunnen rekenen op meer investeringen van de overheid. Bedrijven die loyaal zijn, krijgen meer overheidscontracten. En door de AKP te steunen, heb je op veel plekken meer kans op een baan of promotie. Zo is een systeem van afhankelijkheid gecreëerd. Veel mensen zijn bang dat ze hun voordeeltjes en positie in de maatschappij kwijtraken als ze niet op Erdogan stemmen."

Lezer Daphne: Waarom kan er in Nederland veel eerder gestemd worden en is dat niet tegelijkertijd met Turkije?

"Dat heeft vooral met logistiek te maken. De in Nederland en elders uitgebrachte stemmen moeten gelijktijdig met de op 14 mei uitgebrachte stemmen in Turkije geteld worden. Dus alles moet in Nederland na het sluiten van de stembussen verzameld worden bij de de consulaten en de ambassade. Dat kost tijd. Daarna moeten alle stembiljetten op transport naar Turkije, wat ook tijd kost. Kortom: om alles gereed te hebben voor 14 mei, moet buiten Europa eerder begonnen worden met stemmen."

Lezer: Hoe betrouwbaar zijn peilingen in Turkije?

"Het is een open deur, maar dat hangt heel erg af van het peilingsbureau. Peilingen zijn voor veel bedrijven een verdienmodel. Dus als je ervoor kan zorgen dat partij A goed uit de bus komt in jouw peiling, kun je misschien wel een contract in de wacht slepen voor peilingen die partij A zelf wil organiseren. Politieke partijen houden immers graag de vinger aan de pols."

"Toch zijn er ook wat gerenommeerde peilingbureaus in Turkije die er solide onderzoeksmethodes op nahouden, en die er op basis van de vorige verkiezingen goed bij zaten met hun voorspellingen. Daarbij moet wel vermeld worden dat het in 2014 en 2018 al ruim voor de verkiezingen duidelijk was dat Erdogan zou gaan winnen. De verschillen waren te groot. Dat is dit jaar anders, waardoor we in 2023 waarschijnlijk meer te weten komen over welke peiling echt betrouwbaar is, en welke niet."

Lezer Bac: Hoe eerlijk zullen de verkiezingen zijn? Als ik de berichten van de laatste jaren goed begrijp, wil president Erdogan juist steeds meer naar zich toe trekken. In hoeverre zal/kan hij de verkiezingen beïnvloeden (los van campagne voeren)?

"De reputatie van Turkije is op dat vlak slechter dan de realiteit. En als er iets is waar Turken allergisch voor zijn, dan zijn het vergelijkingen met een bananenrepubliek. Daarom zijn er bij iedere stembusgang honderdduizenden vrijwilligers op de been om ervoor te zorgen dat de verkiezingen goed en eerlijk verlopen. Dat willen de aanhangers van Erdogan en zijn AKP net zo graag als aanhangers van de oppositie."

"Maar juist doordat Erdogan zo veel macht heeft, heeft hij inderdaad manieren om de verkiezingen te beïnvloeden. Hij zit achter de knoppen, dus hij kan in campagnetijd allerlei (economische) voordeeltjes uitdelen. Dat doet Erdogan op dit moment dan ook volop."

"Het risico op grootschalige verkiezingsfraude is in Turkije nog altijd klein, ook al zijn er bij elke stembusgang wel incidenten. Toch lijken die incidenten langzaam ernstiger te worden. Dan moet je denken aan intimidatie van vrijwilligers in de stemlokalen tot verdachte stroomstoringen tijdens het tellen van de stemmen."