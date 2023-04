Jullie vragen over Ongehoord Nederland: 'Hoelang duurt deze procedure?'

Ongehoord Nederland (ON!) kreeg voor de derde keer een sanctie opgelegd en de NPO heeft bij het ministerie een verzoek ingediend om de omroep op te doeken. Onze NUjij-redactie vroeg wat jullie over dit nieuws wilden weten. Mediaverslaggever Maarten Hafkamp beantwoordt hier de beste en meestgestelde vragen.

Lezer Arie: Kan uitgelegd worden waar ON! telkens in de fout gaat in verband met het overtreden van de journalistieke code?

"In de journalistieke code van de NPO staat dat informatie betrouwbaar en gecheckt moet zijn. Er zijn in verschillende uitzendingen van Ongehoord Nieuws items geweest waarbij deze regel volgens de NPO werd overtreden."

"ON! heeft het programma Ongehoord Nieuws genoemd, waarmee de indruk wordt gewekt dat het om nieuwsitems gaat. Meningen zouden als feiten worden gepresenteerd, zonder dat er hoor en wederhoor is gepleegd. Dat is in het algemeen niet hoe journalistiek werkt."

"Een voorbeeld is een item met verschillende fragmenten waarin witte mensen door mensen van kleur worden geslagen. Waar de internetfilmpjes vandaan kwamen, was onduidelijk. Ook het motief van de daders was onbekend. ON! leverde daarmee geen bewijs dat de mishandelingen uit racisme voortkwamen. De omroep onderbouwt de bewering dat het om 'zwart racisme' gaat dus niet."

Lezer Remco: Wat is er nodig dat ON! niet meer mag uitzenden? Wat voor fouten moet ON! maken voordat het ontbonden wordt? En wat zijn de toegezegde plannen van ON! voor verbetering?

"De NPO heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Media) maandag gevraagd de licentie van ON! in te trekken. De bal ligt daarmee bij haar. Als de staatssecretaris er gehoor aan geeft, wordt er een gerechtelijke procedure in gang gezet om ON! uit het publieke bestel te verwijderen. Volgens de NPO heeft ON! inmiddels genoeg fouten gemaakt om verwijderd te worden. Ontbonden worden ze niet. Stel dat ON! daadwerkelijk verdwijnt als publieke omroep, dan kan het bijvoorbeeld op eigen houtje digitaal verdergaan."

"De toegezegde plannen van ON! zijn blijkbaar niet afdoende. 'Ondanks de sancties geeft ON! nog steeds onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel', heeft de NPO verklaard."



"Wel noemt de omroep zelf Ongehoord Nieuws sinds augustus vorig jaar 'een opinie- en duidingsprogramma'. Zo zou de kijker weten waar hij aan toe is. Maar volgens de NPO vallen nieuws- en opinieprogramma's in dezelfde categorie, waar de journalistieke code van de publieke omroep weer om de hoek komt kijken."

Lezer Hendrik: De NPO heeft gevraagd om intrekking van de vergunning. De Eurocommissaris heeft aangegeven dat dit niet kan in deze situatie. De NPO weet dit natuurlijk ook. Waarom stellen ze dan die vraag?



"Eurocommissaris Vera Jourová heeft gepleit voor terughoudendheid bij het aanpakken van media die onwelkome meningen vertolken. Ze wil zich niet uitspreken over Ongehoord Nederland, maar onderstreept wel dat de lat voor maatregelen tegen media hoog ligt."

"Ook staatssecretaris Uslu heeft al aangegeven in haar besluit over ON! niet over één nacht ijs te gaan. Het ligt gevoelig als de politiek zich met de inhoud van programma's van de NPO bemoeit, gezien de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, verklaarde ze."



"De situatie rond ON! is dan ook uniek. De afloop is ongewis, maar waarschijnlijk denkt de NPO een sterke case te hebben. Dat is aan de rechter."

Wie is Maarten Hafkamp? Maarten Hafkamp is mediaverslaggever op de entertainmentredactie. Eerder schreef hij onder meer voor de regionale krant De Gooi- en Eemlander, waar hij ook de media volgde.

Lezer Martijn: Er wordt nu gezegd dat ON! dan maar een commerciële zender moet worden. Mag een commerciële zender dan wel nepnieuws verkondigen?

"Als er voldoende adverteerders - waarvan commerciële zenders leven - op afkomen en zij geen problemen zouden hebben met de inhoud, dan zou ON! als commerciële zender kunnen doorgaan. Nu zijn er de laatste jaren wereldwijd regelmatig zogenoemde adverteerdersboycots geweest rond gebrekkige aanpak van nepnieuws et cetera op bijvoorbeeld platforms als Facebook en Twitter."

"Nationale adverteerdersbonden, zoals in Nederland de bond van Adverteerders (bvA), letten daar ook goed op. Met andere woorden: ook merken, bedrijven en adverteerders zijn scherp op zaken als desinformatie en nepnieuws."

Lezer HS: Ze hebben best wat subsidie ontvangen. Moeten ze daarvoor verantwoording afleggen en krijgen wij die ook te zien?

"ON! heeft drie geldboetes gekregen die het moet betalen van het omroepbudget dat het heeft gekregen. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 euro en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd."

"De laatste is nog niet officieel, omdat ON! daartegen in beroep is gegaan. Op grond van de Mediawet kan het budget van de omroep (in totaal ruim 3,5 miljoen euro) met maximaal 15 procent worden gekort."

Lezer L: Als ze zouden worden opgeheven, wat zouden de oprichters van ON! ervan weerhouden om nogmaals deel te nemen aan de publieke omroep? Blijkbaar hebben ze genoeg leden om te mogen bestaan.

"Dat kan. Ze moeten dan minimaal 50.000 betalende leden hebben én zich onderscheiden van de andere omroepen, bijvoorbeeld door andere programma's te maken of zich op andere doelgroepen te richten. Zo voegt de omroep iets toe aan de bestaande programmering."



"Gezien de problemen met ON! zal er nu mogelijk wel scherper worden gelet op wie er achter een omroep zit."

Lezer Kaj: Hoelang duurt deze procedure? Dan heb ik het over de snelste variant, zonder hoger beroep en vertragingstactieken, en over de langste, waarbij alles uit de kast wordt getrokken. Tot welk punt mogen ze hun licentie en programmablok houden (uitzenden op NPO)?



"Omdat dit een nieuwe situatie is, is nog onduidelijk op welke termijn staatssecretaris Uslu een beslissing neemt. Ze gaat eerst juridisch advies inwinnen. Ze laat de uitkomst aan ON! weten. De omroep kan zich daar dan vervolgens over uitlaten. Daarna komt er een besluit en kan de rechter dat besluit toetsen."

"Dit alles kan wel een paar maanden duren. Vervolgens kan ON! dan ook naar de voorzieningenrechter stappen om een besluit aan te vechten."

"ON! heeft nu al aangekondigd naar de rechter te stappen om te vragen het besluit van de NPO op te schorten. Omdat er nu zoveel juridische haken en ogen zijn, is nog niet te zeggen hoelang alles gaat duren."