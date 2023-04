Gestaakt duel Groningen-NEC wordt dinsdagmiddag zonder publiek uitgespeeld

De gestaakte wedstrijd FC Groningen-NEC wordt komende dinsdag om 15.00 uur uitgespeeld zonder publiek. Het duel in de Eredivisie werd zaterdag in de 18e minuut definitief stilgelegd nadat de assistent-scheidsrechter werd geraakt door een beker die uit het publiek werd gegooid.

NEC is teleurgesteld in de beslissing van de KNVB. "We hebben gevraagd om meer rusttijd", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik op de clubsite . "Onze spelers zijn midden in de nacht teruggekomen in Nijmegen, hebben vandaag een vrije dag en morgen kan er nog één keer worden getraind. Dat is een voorbereiding van één training."

"Uiteraard begrijpen we de beslissing van alle partijen en was definitief staken gisteravond de enige optie, maar het geeft een wrang gevoel dat we (ons inziens) worden benadeeld terwijl we geen schuld hebben. We gaan daarnaast nog met KNVB in gesprek over de kosten die we voor deze wedstrijd(en) hebben gemaakt, zowel voor onze supporters als voor de club."