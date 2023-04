De anticonceptiepil beschermt tegen zwangerschap, maar heeft ook bijwerkingen. Vorige week is een nieuw onbedoeld effect ontdekt. NUjij'ers vroegen zich daarom af: elke dag hormonen slikken, is dat nou wel zo'n goed idee? Gynaecologen en endocrinologen Monique Brood en Angelique Goverde geven antwoord.

Laten we vooropstellen dat de anticonceptiepil géén vergif is, benadrukt gynaecoloog Monique Brood-van Zanten. Ze is als arts verbonden aan het Amsterdam UMC en kankeronderzoeksinstituut Antoni van Leeuwenhoek.

"De pil is in zestig jaar steeds doorontwikkeld met veel vorderingen tot gevolg. De standaardpil heeft nog steeds bijwerkingen: een kleine toename van de kans op trombose of hoge bloeddruk door een verstoring in de lever en een licht verhoogd risico op borstkanker."

De anticonceptiepil beschermt tegen zwangerschap en wordt op grote schaal geslikt: in 2020 gebruikten 1,3 miljoen vrouwen in Nederland de pil.

Dat is volgens de gynaecoloog uitstekend, omdat we zo onbedoelde zwangerschappen en abortussen voorkomen. Ook heeft de pil andere voordelen, zoals minder hevige en minder pijnlijke ongesteldheid, minder bloedarmoede en een kleinere kans op baarmoederslijmvlies- of eierstokkanker.

Maar de wetenschap moet vooral blijven werken aan de anticonceptiepil, zegt zij ook. Aan stoppen moeten we pas denken als het risico op borstkanker helemaal verdwenen is.

Klachten: vlakke stemming, depressief en geen zin in seks

Sommige gebruiksters ervaren vagere klachten: minder zin in seks, een vlakke stemming of depressies.

De literatuur geeft geen eenduidig antwoord op de vraag om hoeveel vrouwen het gaat, vertelt endocrinoloog en gynaecoloog Angelique Goverde van het UMC Utrecht. Feit blijft dat een groep dat ervaart.

Die stemmingsklachten zijn niet makkelijk te verklaren. De hormonen in de pil zouden invloed kunnen hebben op de neurotransmitters in het brein die de stemming beïnvloeden. Maar het is onduidelijk waarom maar een deel van de gebruiksters dat merkt.

'Pil is meest onderzochte medicatie die we kennen'

We smijten de pil niet vanwege de bijwerkingen in de prullenmand, omdat er weinig alternatieven zijn die zo goed beschermen tegen zwangerschap, weet Goverde.

"De anticonceptiepil is de meest onderzochte medicatie die we kennen. De bottomline is dat we de risico's optellen en zo tot de conclusie komen dat de pil veilig is. Er is geen toename in totale sterfte onder pilgebruiksters. Ja, het tromboserisico is hoger. Maar de kans dat je het krijgt, is alsnog erg klein."

Bij elke medische interventie, dus ook bij het slikken van de pil, is het goed om te evalueren.

Angelique Goverde, gynaecoloog

Daar komt bij dat de pil juist beschermt tegen andere, moeilijk te behandelen kankersoorten, zoals eierstokkanker en baarmoederslijmvlieskanker. Ook dat telt mee in deze afweging.

Als je besluit medicatie te slikken, is het volgens Goverde belangrijk om zelf de gewenste effecten en de risico's tegen elkaar af te wegen. "Dat is rationeel lastig. Dit is een medicijn waar vrouwen elke dag baat bij hebben. Een zwangerschap voorkomen weegt voor veel vrouwen zwaarder dan een erg kleine kans op trombose."

De pil wordt ook ingezet bij aandoeningen als polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS), premenstrueel syndroom (PMS), endometriose, heftige bloedingen en acne. Dat zijn aandoeningen waar vrouwen erg onder kunnen lijden, zegt Brood.

Je krijgt automatisch de standaardpil

Artsen zijn er nog niet over uit welk type anticonceptiepil ze het best kunnen voorschrijven. Brood: "Huisartsen schrijven doorgaans de pil uit 1975 voor, zonder te kijken naar de alternatieven. Dat is vaak een kwestie van prijs. Daardoor krijgen nieuwere, lichtere pillen met minder bijwerkingen niet zo veel kans."

Als de anticonceptie faalt, draag jij als vrouw de grootste gevolgen en risico's.

Angelique Goverde, gynaecoloog

Zo bestaat er bijvoorbeeld al ruim tien jaar een anticonceptiepil met zuiver oestrogeen die de leverfunctie nauwelijks verandert. Daardoor geeft deze pil minder risico op trombose en een hoge bloeddruk, legt Brood uit.

"Communicatie mist vaak als de pil wordt voorgeschreven. Als je ontevreden bent over de werking - bijvoorbeeld omdat je vocht vasthoudt of een vlakke of depressieve stemming krijgt - overleg dan met je huisarts, zodat die je een andere pil kan voorschrijven."

Op zoek naar de laagste dosering voor meisjes

Zeker bij meisjes moeten artsen een goede afweging maken, vindt Brood: "Bij hen is het borstweefsel volop in ontwikkeling", licht ze toe. "We weten dat de pil een licht verhoogd risico op borstkanker geeft. We moeten dus goed onderzoeken of de pil vroeg voorschrijven een extra verhoogd risico geeft. Om zwangerschappen te voorkomen, moeten we voor deze groep op zoek naar de laagste dosering."