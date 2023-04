Sociale veiligheid in Kamer niet op orde, vooral grensoverschrijdend gedrag door Kamerleden

De sociale veiligheid van Kamerambtenaren, fractiemedewerkers en Kamerleden is niet goed op orde. Grensoverschrijdend gedrag komt binnen alle gelederen van de Tweede Kamer voor. Vooral leidinggevenden en Kamerleden maken zich hier schuldig aan.

Dat concludeert de Universiteit Utrecht in het maandagmiddag gepubliceerd rapport Kracht zonder Tegenkracht over grensoverschrijdend gedrag in het Tweede Kamergebouw.

De meeste deelnemers aan het onderzoek voelen zich in algemene zin veilig. Toch ervaart een deel van hen weinig ruimte om fouten te maken en die met elkaar te bespreken, luidt een van de conclusies. "Het creëert daardoor een gesloten binnenwereld waarop zowel van buitenaf als van binnenuit veel druk staat", staat er in het onderzoek.

Grensoverschrijdend gedrag komt in meerdere vormen voor, zo valt te lezen. Het gaat om kleinerende opmerkingen, roddelen, zwartmaken, discriminatie, het delen van persoonlijke, vertrouwelijke informatie met anderen, sabotage

en expres tegenwerken, pesten, schelden en schreeuwen.

De omgang met dit soort signalen en meldingen schieten regelmatig tekort, aldus de onderzoekers. "Er lijkt een zekere terughoudendheid te zijn in de Tweede Kamer om grensoverschrijdend gedrag te melden." Angst voor negatieve gevolgen of een gebrek aan vertrouwen hoe de meldingen worden afgehandeld speelt daarin mee.

Ondanks pogingen om tot een betere werkomgeving te komen, kan de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, het presidium, "onvoldoende tegenwicht" bieden aan grensoverschrijdend gedrag. Daarmee krijgt Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp als voorzitter van het presidium ook een tik op de vingers.

Op sommige momenten draagt de leiding van de Kamer bij aan de "sociale onveiligheid" door niet of onvoldoende in te grijpen bij meldingen of signalen.

Meerdere voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag

Na meerdere gevallen en onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag van Tweede Kamerleden, hebben Bergkamp en de griffier (de hoogste ambtenaar in de Kamer) begin 2022 besloten een "breed onafhankelijk onderzoek" in te stellen naar de sociale veiligheid onder Kamerleden, fractiemedewerkers en Kamerambtenaren.

Het is geen onderzoek naar specifieke personen of gevallen en heeft als doel in kaart te brengen hoe de sociale veiligheid door werknemers in het Tweede Kamergebouw wordt ervaren.

De Tweede Kamer worstelt al jaren hoe om te gaan met gevallen van grensoverschrijdend gedrag binnen het Tweede Kamergebouw.

PVV'er Dion Graus raakte twee jaar geleden in opspraak toen NRC op basis van opnames en documenten schreef dat hij zijn toenmalige vrouw meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers. Partijleider Geert Wilders deed het verhaal af als onzin en ondernam geen verdere stappen richting Graus.

Recenter vertrok oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) na 24 jaar uit de Kamer nadat zij werd beschuldigd van "machtsmisbruik" en een "schrikbewind". Arib ontkende de beschuldigingen en sprak op haar beurt weer van "dolkstoten" en "aanvallen op mijn waardigheid".

Vooral de procedures rond de klachtenafhandeling van Arib riepen veel vragen op.