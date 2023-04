Kun je het aan je kind merken als hij of zij seksueel misbruik meemaakt?

Bij elke misbruikzaak die aan het licht komt, voelen we als samenleving woede en onmacht. Ook komt misschien de vraag naar boven: is mijn kind wel veilig en hoe weet ik dat zeker? Gedragen misbruikte kinderen zich op een opvallende manier, en kun je erachter komen of er iets met ze is gebeurd?

Vergeet dat maar, zegt zedenrechercheur Wouter Vaessen. Er is geen afvinklijstje dat zekerheid geeft of je kind misbruikt wordt. En dat lijstje zal er ook niet komen.

Vaessen en zijn collega Pieter Melsen zijn studioverhoorders bij de zedenpolitie en verhoren minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. Ze schreven een kinderboek dat deze week verschijnt: Sam en het niet-leuke geheim.

De hoofdpersoon, het jongetje Sam, gaat gebukt onder een naar geheim dat steeds zwaarder op hem drukt. Kindermisbruik gaat namelijk vaak gepaard met geheimen bewaren, met manipulatie en met loyaliteitsconflict, weten de agenten.

Melsen: "Vertel het aan niemand, zeggen daders vaak. Anders wordt je moeder verdrietig, gaat er iemand dood, wordt iedereen heel boos. Dat drukt ongelofelijk zwaar op een kind."

Misbruik begint als spelletje

Met het boek willen ze ook ouders eraan herinneren dat kinderen anders omgaan met geheimen dan wij hopen of verwachten. Ouders van slachtoffers vinden het vaak erg moeilijk dat hun kind niets vertelt, of lang niets heeft laten merken. Vaessen: "Maar je kunt niet verwachten dat je kind op hetzelfde tempo als jij nadenkt en praat."

Er is niet één type misbruik waar we alert op kunnen zijn, zeggen de agenten. En er is niet één soort dader. Vaessen: "Vaak gebeurt het misbruik liefkozend, als een spelletje. Kinderen geven nog geen seksuele lading aan hun billen of piemel. Dat is iets grappigs, geks of vies. Daar zit je toch niet aan met je handen of met je mond?"

"Pas later beseffen ze dat er misbruik van ze is gemaakt. Soms zien we mensen bij wie het twintig, dertig jaar geleden was. Ze hebben het nooit iemand verteld."

'Die hand zit niet pats-boem in een onderbroek'

De realiteit is dat kinderen seksueel misbruikt worden. Elke dag. Dat het jouw kind kan overkomen en dat jij dat als ouder niet altijd kunt voorkomen, zegt klinisch psycholoog Iva Bicanic. Ze houdt zich al dertig jaar bezig met het thema.

"Die boodschap vinden we ongelofelijk moeilijk. Toch begint de aanpak van misbruik met het onder ogen zien dat seksueel misbruik bestaat, vooral dicht bij huis."

Die pleger is vaak gewoon je vader of opa, en die hand zit niet ineens patsboem in een onderbroek.

Iva Bicanic, psycholoog

We willen hier niet over nadenken en dat maakt dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van kindermisbruik en de pleger, zegt Bicanic. "Die pleger is vaak geen monster, maar gewoon je vader of opa, en de hand van je stiefbroer zit niet ineens pats-boem in je onderbroek. Dat gaat geleidelijker."

Bicanic: "De pleger is vaak iemand die geliefd is thuis, met wie je kind gamet of pannenkoeken bakt. Daarbij hebben veel kinderen niet door dat het misbruik is; ze denken dat het normaal is of vinden de aandacht die erbij komt prettig."

Buikpijn kan ook een andere oorzaak hebben

Nog steeds gebruiken hulpverleners signalenlijsten om seksueel misbruik op te sporen, vertelt Bicanic. Maar zo werkt het niet.

"Ongeveer een derde van de kinderen die misbruikt worden, laat helemaal geen signalen zien. Soms hebben misbruikte kinderen wel buikpijn, een kort lontje, plassen in bed, bijten hun nagels of hebben nachtmerries."

Dat zijn signalen van stress, maar die kunnen net zo goed op iets anders duiden. Op pestgedrag, een oma die is overleden. Je kunt die signalen niet direct met zekerheid aan misbruik koppelen, zegt zij.

"Omdat de pleger vaak een bekende is van het kind, is er een band. Daar maakt de pleger misbruik van. Het kind heeft het misbruik vaak pas door als het allang aan de gang is."

Moeilijk om ermee naar buiten te komen

En dan is het ontzettend moeilijk om ermee naar buiten te komen, zegt Bicanic. "Het kind voelt zich enerzijds gemanipuleerd en klemgezet door de pleger. Anderzijds is het kind afhankelijk van en loyaal naar de pleger. Het is een web waar zowel kind als pleger in vast zitten."

Politieverhoorder Melsen: "Elke zaak veroorzaakt zo veel pijn en verwoesting. We moeten niet vergeten dat de dader hiervoor verantwoordelijk is. Die is de schuldige, niet de ouder die het niet heeft gezien." En het kind al helemaal niet, vult Bicanic aan.

Seksueel misbruik gebeurt omdat een volwassene dat wil, zegt Bicanic. "Daar zit een sterke drive achter, die kinderen niet kunnen tegenhouden. En hoe dichter bij huis de pleger is, hoe moeilijker het voor je kind is om het te vertellen vanwege de gevolgen voor alle betrokkenen."

Veel ouders denken: ik zou het wel doorhebben als er met mijn kind iets gebeurt. Dat is wishful thinking.

Iva Bicanic, psycholoog

"Veel ouders geloven dat hun kind beschermd is tegen misbruik door een fijne band, een veilige sfeer thuis en open communicatie over wensen en grenzen. Ze denken: 'Ik zou het zeker doorhebben als er met mijn kind iets gebeurt'. Dat is wishful thinking; garanties zijn er helaas niet."

Misbruik gaat niet vanzelf weg, zegt Bicanic. "Willen we dat het stopt, dan moet het probleem op tafel. Daders moeten worden bestraft én hulp krijgen, want we willen ook dat ze praten over hun onderliggende problemen. En wij als samenleving moeten naar hen willen luisteren. Alleen zo komt het onderwerp in beweging. Zij moeten ons ingang geven in het begrijpen van dat gedrag om het te stoppen."