Man opgepakt in De Kuip voor gooien aansteker naar hoofd van Ajacied Klaassen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie heeft woensdagavond in De Kuip in Rotterdam een man aangehouden die vanaf de tribune een aansteker gooide naar Ajacied Davy Klaassen. De middenvelder van Ajax werd op het hoofd geraakt en bloedde flink.

De supporter is een 32-jarige man uit Roelofarendsveen, twittert de politie Rotterdam. Dat bij geweld in het stadion zo snel al een verdachte wordt aangehouden, is vrij uitzonderlijk.