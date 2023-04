Goederentrein botste eerst op kraan, passagierstrein ontspoorde door brokstukken

Het was de goederentrein van DB Cargo die afgelopen nacht rond 3.30 uur als eerste tegen een bouwkraan op het spoor bij Voorschoten botste. De brokstukken van de kraan kwamen daarna op het spoor terecht. De passagierstrein reed daar tegenaan en ontspoorde. Dat meldt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Kamer.

Als gevolg van de botsing kwam de intercity van NS gedeeltelijk in een naastgelegen weiland terecht. Op dat moment zaten er vijftig reizigers in de trein. Bij het ongeval viel één dode: de bestuurder van de bouwkraan. Ongeveer dertig reizigers raakten gewond, van wie er negentien naar het ziekenhuis moesten. Drie gewonden liggen nog op de intensive care.

Volgens Heijnen voerde de bouwkraan van BAM in de nacht van maandag op dinsdag geplande werkzaamheden uit. Het spoor waarop dat gebeurde, was afgesloten voor "het normale treinverkeer". Andere sporen ernaast waren wel open voor treinen om over te rijden.

Het is niet duidelijk of een van de twee betrokken treinen op het afgesloten stuk spoor reed op het moment van de botsing. ProRail is verantwoordelijk voor waar de treinen rijden, maar kan op die vraag op dit moment nog geen antwoord geven, zegt een woordvoerder.

"Waar de treinen reden, wat de toedracht was, dat is allemaal onderdeel van het onderzoek. Daar doen we op dit moment nog geen uitspraken over. Wij willen het ook heel graag weten", zegt hij.