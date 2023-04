Komend weekend is het Pasen. Nog niet helemaal in de stemming? Na het uitvoeren van (een van) deze vijf tips ben je dat wél.

1. Eieren verven met minimale inspanning

Kinderen vinden dit leuk - en dat is het ook. Met acrylverf en een kwastje heb je samen een klassieke paasactiviteit te pakken. Maar zonder kinderen kun je ook genieten van gekleurde eitjes zonder er een hele verfmiddag voor in te lassen.

Deze spullen heb je vast in huis: rodekool, koffie, kurkuma, rode uienschillen, sinaasappelschillen of bosbessen. Deze producten hebben natuurlijke kleurstoffen.

Kies een kleurtje, mix het met je kookwater en kook daar de eieren in. Voeg altijd een scheut azijn of citroensap toe, zodat de kleuren blijven plakken aan de eierschaal. Hoe langer je de eieren in het kookwater laat, hoe intenser de kleur.

2. Knuffel of bewonder een lam tijdens de lammetjesdagen

In deze periode houden veel boerderijen zogenoemde lammetjesdagen. De lammetjes die aan het begin van het jaar zijn geboren, zijn nu groot genoeg om bewonderd en geknuffeld te worden.

Ook bij Natuurmonumenten hebben de schaapskuddes flink gelammerd, en zij organiseert zogenaamde kraambezoektochten om de kleintjes te bekijken. Bij kinderboerderijen kunnen kinderen de lammetjes vaak zelf een flesje geven.

3. Rij naar het oosten voor de traditionele paasvuren

Een paasvuur aansteken is een - inmiddels omstreden - oude traditie in Oost- en Noord-Nederland. De metershoge vuren stoten fijnstof uit en een paasvuur laten branden in een Natura 2000-gebied is niet langer de bedoeling.

Er gelden strenge regels. Het aansteken gaat niet door als het te hard waait, je mag geen spullen in het vuur gooien en de hele paasbult mag maximaal 6 meter hoog worden.

Niet iedereen mag er zomaar eentje aansteken: je moet ontheffing op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening hebben aangevraagd en gekregen. Wie nieuwsgierig is, kan het beste op Eerste Paasdag naar Twente rijden. Daar zijn de verschillende paasvuren het dichtst op elkaar te bekijken.

4. (Live) naar de Matthäus-Passion luisteren

Veel Nederlanders hebben een christelijke achtergrond en herkennen vast de tonen van het bekende werk van Bach: de Matthäus-Passion. Dit beroemde en in deze tijd razend populaire muziekstuk vertelt het lijdensverhaal van Jezus Christus, vanaf het Laatste Avondmaal tot aan de kruisiging, zoals te lezen is in het evangelie van Matteüs.

In deze periode wordt het muziekstuk in veel kerken en concertzalen opgevoerd. Het Concertgebouworkest voert de Matthäus-Passion elk jaar uit. De Nederlandse Bachvereniging organiseert jaarlijkse uitvoeringen door het land, onder andere in de Grote Kerk in Naarden.

Het stuk heeft twee delen en duurt drie uur. Er zijn ook verkorte uitvoeringen, zoals die in Paradiso, waar zij wordt gecombineerd met poppenspel. Volgens de Bachvereniging is de Matthäus-Passion geniaal, meeslepend en ontroerend.

5. In een kwartiertje matzes bakken

Ze liggen nu in de supermarkten en zijn niet de smaakvolste toevoeging aan het paasontbijt. Symbolisch zijn ze wel. Tijdens het Joodse paasfeest - dat dit jaar tegelijk met het christelijke paasfeest valt, namelijk van 5 tot 13 april - wordt de uittocht van de Joden uit Egypte herdacht met het eten van onder meer matzes.

God riep het Joodse volk op om snel uit Egypte te vluchten, waar ze in slavernij leefden. Ze hadden geen tijd om het deeg te laten rijzen of te zuren met zuurdesem.

Matzes zijn dan ook niet erg bijzonder van smaak: het zijn platte, ongerezen crackers. Ze worden lekker met beleg, zoals bruine basterdsuiker met roomboter. Matzes zijn erg makkelijk te maken; als het Joodse volk het kon tijdens een vluchtpoging uit ballingschap, kunnen wij het ook.

Meng meel met water. Gebruik voor 250 bloem 150 milliliter water, en kneed het tot een soepel deeg. Laat het een half uurtje rusten. Daarna kun je ze uitrollen met een deegroller tot platte koeken en heel heet bakken op de bakplaat. Prik ze eerst even in, zodat ze niet kromtrekken in de oven. Binnen tien minuten zijn ze klaar.