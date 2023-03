Omdat schoonmaakmiddelen flink in prijs zijn gestegen, vroegen we een expert hoe je op een budgetvriendelijke manier je huis weer spic en span krijgt. "Het beste schoonmaakmiddel hebben de meeste mensen al in huis."

Alle soorten reinigers zijn gemiddeld 7 procent duurder geworden, liet Sjanny van Beekveld van marktonderzoeksbureau Circana eerder deze week aan NU.nl weten.

Toch hoeft dat geen probleem te zijn. "Het beste schoonmaakmiddel hebben de meeste mensen al in huis", weet schoonmaakexpert Zamarra Kok. "Dan heb ik het over afwasmiddel. Het is goedkoop en de meeste mensen hebben wel zo'n fles staan."

Volgens Kok kun je er niet alleen de vuile vaat mee schoon krijgen, maar ook allerlei andere vettige oppervlakken in het huis. "Je aanrecht, tegels en eigenlijk alles wat vet is. Alleen voor je ramen zou ik geen afwasmiddel gebruiken, want het kan wel strepen veroorzaken."

De expert voegt eraan toe dat er maar een paar druppels van nodig zijn: "Het is heel geconcentreerd spul en kan daarom heel lang meegaan. De meeste mensen gebruiken er veel van, maar dat is nergens voor nodig."

Met schoonmaakzijn en soda kom je al een heel eind

Verder adviseert Kok andere soorten reinigers vaker links te laten liggen. Sommige producten maskeren het vuil alleen met hun geurtjes, maar reinigen eigenlijk niet. In plaats daarvan kom je volgens de schoonmaakexpert al een heel eind met een paar simpele middelen.

Afwasmiddel: Is goedkoop, heb je meestal al in huis en is zuinig in gebruik.

Is goedkoop, heb je meestal al in huis en is zuinig in gebruik. Schoonmaakazijn : "Kost slechts 0,70 cent voor 1 liter en werkt goed op kalkaanslag in zowel de keuken als badkamer. En daarnaast kun je er bijvoorbeeld je waterkoker mee ontkalken."

: "Kost slechts 0,70 cent voor 1 liter en werkt goed op kalkaanslag in zowel de keuken als badkamer. En daarnaast kun je er bijvoorbeeld je waterkoker mee ontkalken." Soda : Opgelost in warm water is het een goed middel om mee schoon te maken. "Heel nuttig en kost niks."

: Opgelost in warm water is het een goed middel om mee schoon te maken. "Heel nuttig en kost niks." Microvezeldoekjes: Deze doekjes nemen het vuil goed op en zijn geschikt voor hergebruik. Om schoon te maken, heb je aan water genoeg.

Kok is vooral enthousiast over microvezeldoekjes. Schoonmaakmiddel heb je daar dus niet bij nodig. Ook de schoonmaakazijn kun je dan laten staan. "Een goede microvezeldoek doet hetzelfde als schoonmaken met water en zeep, maar dan nog beter." Deze doeken bestaan uit lange, scherpe vezels, die aan de ene kant vet en vuil aantrekken en aan de andere kant water opnemen. "Je kunt er mee dweilen, maar ook mee stoffen", zegt Kok.

Dit product kun je voortaan beter laten staan

Goede microvezeldoeken kosten al snel 5 euro, maar in de supermarkt liggen ze voor 1 euro. "Vouw de doek in vieren. Dan heb je acht zijden die je kunt gebruiken. Op die manier heb je altijd een schone doek en voorkom je dat je opgenomen vuil uitsmeert over je keukentafel."

Ook dure schimmelwerende producten kun je voortaan uit je schoonmaakkast weren. "Deze middeltjes bestaan voor de helft uit chloorbleekmiddel: het spul dat mensen in de wc gooien en vaak al in huis hebben."

Veel mensen zijn opgegroeid met het idee dat de wc pas goed gereinigd is als de pot naar chloor ruikt. Dat vinden ze daarom vaak 'lekker' ruiken.

Zamarra Kok, schoonmaakexpert

Over chloor zegt Kok: "Het is weliswaar niet duur, maar nutteloos op de manier waarop mensen het gebruiken. Chloor desinfecteert weliswaar, maar pas nadat een oppervlak is schoongemaakt. Doe je dat niet, dan bleek je het vuil alleen maar. Daarnaast is desinfecteren helemaal niet nodig, tenzij iemand heel erg ziek is. Zo niet, dan is schoonmaken voldoende."

De duurzaamste optie is regelmatig schoonmaken

"Schoonmaken is emotie", vervolgt Kok. "Veel mensen zijn opgegroeid met het idee dat de wc pas goed gereinigd is als de pot naar chloor ruikt. Dat vinden ze daarom vaak 'lekker' ruiken." Heb je liever een bloemetjesgeur, dan kun je bijvoorbeeld geurstokjes of geurblokjes in de toiletruimte hangen.

Ook wasmiddel is in prijs gestegen. "Gooi je kleren niet na één keer dragen in de was, dat kost een fortuin. In plaats daarvan kun je een trui in de vriezer leggen. Bacteriën kun je doden met iets dat heel heet of heel koud is. Na een nachtje in de vriezer ruikt je trui weer fris."

Textielspray kan ook helpen: "Spuit het op je kleren en hang ze een nachtje buiten." Verder is wasverzachter volgens de expert nergens goed voor. "Het is duur en een half kopje azijn heeft hetzelfde effect."