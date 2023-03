Minister komt met meldpunt dat melden misstanden sport makkelijker moet maken

Er komt een plek waar sporters grensoverschrijdend gedrag kunnen melden die losstaat van de sportsector. Dat schrijft minister Conny Helder (Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Er bestaat al een meldpunt voor sporters, maar met het nieuwe meldpunt wil Helder het melden van misstanden "laagdrempeliger en transparanter" maken.

Op dit moment kunnen sporters terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van sportkoepel NOC*NSF. Het CVSN opereert volgens Helder met "veel inzet en deskundigheid".

Maar uit gesprekken met ervaringsdeskundigen is naar voren gekomen dat het melden van misstanden zo onafhankelijk mogelijk moet zijn. De minister brengt de taken van het CVSN daarom onder in een nieuw meldpunt, dat losstaat van NOC*NSF.

"Het voordeel van een opzichzelfstaand integriteitscentrum is onafhankelijkheid en daarmee een laagdrempeliger en transparanter proces van melden zonder risico op belangenverstrengeling", schrijft de minister.

Sporters kunnen bij het nieuwe centrum ook terecht met meldingen over doping en matchfixing. Helder heeft zich daarbij laten inspireren door Australië, dat meldingen over grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing al heeft samengebracht in één meldpunt.

Wanneer het meldpunt er precies komt, is nog niet bekend. Helder schrijft dat ze het takenpakket van het nieuwe centrum deze kabinetsperiode gaat uitwerken.

Helder kijkt ook naar tuchtrecht en vertrouwenspersonen

De minister wil ook de sporttuchtrecht aanpakken. Ze heeft geconcludeerd dat het sporttuchtrecht "niet goed toegerust is om stelselmatig grensoverschrijdend gedrag aan te pakken".

Zo was er onlangs nog kritiek op de werkwijze van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Turncoach Vincent Wevers werd mede vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, omdat het onderzoeksdossier van het ISR van onvoldoende kwaliteit was.

Zaken als kleineren, pesten en intimideren werden op "een zakelijke en juridische manier" aangepakt, wat gevolgen had voor de betrokkenen. Ze gaat hier met de sportsector mee aan de slag en zegt dat een "menselijkere maat" nodig is.

Helder wil de sportomgeving ook veiliger maken door clubtrainers te verplichten een ver­kla­ring om­trent het ge­drag (vog) te hebben. Daarnaast moet elke sportvereniging een vertrouwenspersoon krijgen.

Turncoach Vincent Wevers werd onlangs vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, mede omdat het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak onvoldoende was. Foto: ANP

'Aantal meldingen van misstanden blijft waarschijnlijk groot'

De laatste tijd zijn er veel verhalen over misstanden in de sport naar buiten gekomen, bijvoorbeeld in de turnsport. Helder zegt woensdag tegen het AD dat het aantal meldingen waarschijnlijk groot blijft.