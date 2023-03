Jullie vragen over de ramadan: 'Mag je medicijnen innemen?'

Op ons reactieplatform NUjij werden de afgelopen dagen veel vragen gesteld over de ramadan. Imam Azzedine Karrat en theoloog Samira I. Ibrahim zaten vanmiddag klaar om jullie vragen te beantwoorden. Lees hier de antwoorden op de beste en meest gestelde vragen.

Wim: Er wordt vaak gezegd dat je tijdens de ramadan niet mag eten en drinken tussen zonsopkomst en zonsondergang. Tegelijkertijd zegt men dat je (tien minuten) voor het ochtendgebed moet stoppen met eten en drinken. Tussen het ochtendgebed en zonsopkomst zit zo'n twee uur verschil. Wanneer wordt er nu werkelijk gestopt met eten en drinken?

Azzedine: "Het is een veelvoorkomende misvatting dat moslims tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang dienen te vasten. In werkelijkheid is het verplicht om te vasten vanaf de dageraad (Fajr: Ochtendgebed) tot de zonsondergang (Maghrib: Avondgebed). Tussen deze tijden mogen moslims geen eten, drinken of geslachtsgemeenschap hebben."

Lezer: Hoe kan ik mijn collega het beste ondersteunen terwijl zij aan de ramadan meedoet?

Azzedine: "​​Het tonen van interesse in de ramadan en in het vasten van je collega is een prachtig gebaar van steun. Het getuigt van respect en empathie voor haar religieuze overtuigingen. Door te vragen naar haar ervaringen en inzichten tijdens deze heilige maand, laat zien dat je betrokken bent en haar inspanningen waardeert. Door open te staan voor haar verhalen en haar kijk op de wereld, creëer je een gevoel van wederzijds begrip en verbinding. Zo kunnen jullie samen groeien en leren van elkaar, en kan deze ervaring een positieve invloed hebben op jullie relatie en op de werkomgeving als geheel."

Lezer: Wat is de achterliggende betekenis van het vasten?

Azzedine: "De essentie van vasten tijdens de ramadan is niet alleen om "aan de armen te denken". Het draait vooral om spirituele discipline en het versterken van de relatie met God. Door te vasten, krijgen moslims controle over hun begeerten en lusten. Dit bewustzijn biedt ook de kans om te reflecteren en om empathie te hebben voor de minder bedeelden. Het vasten helpt om je band met God te versterken en om een rechtvaardige en meelevende samenleving te creëren."

Lezer: Hoe zit het met medicijngebruik? Als iemand in de middag medicijnen moet innemen, is dit toegestaan? Ook als dit niet op een lege maag mag?

Samira: "Indien je genoodzaakt bent om overdag tijdens de verplichte tijden van het vasten orale medicatie in te nemen dan mag je niet vasten en kan je het later in het jaar inhalen. Als het ook niet mogelijk is om later in het jaar te vasten is er sprake van vrijstelling mét aflossing en kan je een fidya betalen. Dit is een bedrag waarmee je voor elke gemiste vastendag een behoeftige voedt door middel van een betaling van een maaltijd per dag. Momenteel bedraagt de fidya in Nederland 7 euro per dag. Het is verder belangrijk om altijd je arts hierover te raadplegen en niet zelf de medicatie tijdens de ramadan te stoppen omdat je graag mee wil vasten."

Lezer: Wordt er binnen de verschillende stromingen van de Islam op dezelfde manier gevast? Of zit er een verschil in hoe bijvoorbeeld soennieten en sjiieten de negende maand vieren?

Azzedine: "Hoewel het vasten tijdens de ramadan op dezelfde manier wordt beoefend, kunnen er enkele verschillen zijn in de manier waarop deze wordt beleefd en gepraktiseerd binnen de verschillende stromingen van de islam. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillende juridische verschillen bestaan als het gaat om het vaststellen van iftartijden en vrijstellingen van het vasten, zoals het geval is bij sjiieten en soennieten."

Lezer: Is het onbeleefd om te eten of drinken in het gezichtsveld van moslims als het ramadan is, of vinden zij het niet erg dat ik niet mee doe met de ramadan?

Samira: "Het is zeker niet onbeleefd om te eten of te drinken in het gezichtsveld van moslims die vasten tijdens de ramadan. De meeste vastende moslims zijn gewend om anderen, onder wie ook kinderen, te zien eten en drinken gedurende de dag. Mocht je het zelf lastig vinden om toch te eten of te drinken in het bijzijn van een vastend persoon, dan kan je altijd het gesprek aangaan met de persoon in kwestie. Vaak leidt dat ook tot waardevolle gesprekken en draagt het bij aan een prettige en respectvolle relatie tussen jullie."

Lezer: Ik ben muziekdocent op een middelbare school en de laatste jaren zijn er steeds meer leerlingen die aangeven geen muziek te mogen beluisteren/spelen tijdens de ramadan. Hoe zit dit precies? Ik merk dat hier veel verschillende opvattingen over zijn binnen onze school.

Azzedine: "Binnen de interpretatie van de islamitische wetgeving zijn er verschillende meningen over de toelaatbaarheid van muziek. Sommige geleerden vinden dat het spelen van muziekinstrumenten verboden is, terwijl anderen alleen muziekteksten met negatieve boodschappen, zoals het promoten van alcohol, overspel en arrogantie, verbieden."

"Vanwege de heiligheid van de ramadan kan het zijn dat sommige moslimleerlingen ervoor kiezen om muziek te vermijden tijdens deze periode."

Lezer: Worden verjaardagen gevierd tijdens de ramadan? Ik kan me voorstellen dat het zonder eten en drinken een sobere verjaardag is, of dat het misschien niet past tijdens het vasten iets te vieren.

Azzedine: "Hoewel er moslims zijn die hun verjaardag vieren, is het vieren van verjaardagen geen traditioneel gebruik binnen de islam. Echter, sommige moslims kiezen er wel voor om hun verjaardag te vieren. Tijdens de ramadan, een periode van spirituele discipline en toewijding aan God, kunnen sommige moslims ervoor kiezen om geen verjaardagen te vieren vanwege het verlangen naar spirituele verdieping en toewijding aan God."

"Naast verjaardagen worden ook andere vieringen zoals verlovingen en bruiloften niet gevierd tijdens de ramadan. Theologisch gezien is het echter toegestaan om deze feesten te vieren, bijvoorbeeld door ze in de avonduren te houden wanneer het vasten wordt verbroken en er gegeten mag worden."

Lezer: Mag je roken tijdens de ramadan?

Azzedine: "Roken tijdens de ramadan is niet toegestaan, omdat het vasten vereist dat men zich onthoudt van voedsel, drinken, soortgelijke zaken en seksuele activiteiten gedurende de dag, van dageraad tot zonsondergang. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals mensen die ziek zijn, medicatie moeten innemen, kinderen, reizigers, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven."

Lezer: Wat zijn de regels voor moslims die in de buurt van of boven de poolcirkel als de ramadan in de zomer valt, en de zon niet of nauwelijks achter de horizon verdwijnt?