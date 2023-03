Koeman schrikt van ziektegolf bij Oranje: 'Geen idee wat de oorzaak is'

Ronald Koeman is geschrokken van de ziektegolf bij het Nederlands elftal. De bondscoach van Oranje, die met zijn ploeg toeleeft naar de EK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Frankrijk, heeft geen idee hoe vijf spelers ziek zijn geworden.

De zestigjarige Koeman kreeg donderdag om 7.00 uur een berichtje van de dokter dat Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman en Bart Verbruggen op het punt stonden om het trainingskamp te verlaten. "Dan schrik je wel even", zei Koeman op een persconferentie in Parijs.

"Ik heb snel gedoucht, mezelf aangekleed en ben naar beneden gegaan. Ik zag Joey Veerman nog net zitten, hij zat op een taxi te wachten. De rest was al weg. Ze zijn woensdagavond ziek geworden, dinsdagavond waren er ook een aantal stafleden die zich niet goed voelden. Eén staflid heeft het trainingskamp verlaten. We hebben geen idee wat de oorzaak is."

Doelman Kjell Scherpen, verdediger Stefan de Vrij en middenvelder Ryan Gravenberch werden door Koeman opgeroepen als vervangers voor het vijftal. "Daarmee hebben we alle posities dubbel bezet. Bovendien sluit ik niet uit dat een aantal spelers die vandaag zijn vertrokken, later deze week nog terugkeren."

Foto: ANP

Van Dijk at ook kip kerrie: 'Maar heb nergens last van'

De Telegraaf meldde eerder op donderdag dat niet een virusinfectie, maar een voedselvergiftiging de oorzaak zou zijn van de ziektegolf bij Oranje. "Maar ik heb net als de rest ook kip kerrie gegeten en ik heb nergens last van", zei aanvoerder Virgil van Dijk.

"Ik voel me goed en hopelijk blijft dat zo. Het is vooral flink balen voor morgen. Sommige spelers zijn nieuw bij de groep. Het was voor een aantal jongens een mooie mogelijkheid om hun debuut te maken. Toewerkend naar Frankrijk hebben we goed getraind en iedereen had veel zin in deze wedstrijd. Maar ineens moeten er dan vijf jongens naar huis. Hopelijk worden het er niet meer."

Ondanks het grote aantal afwezigen wilde Van Dijk zijn verwachtingspatroon voor de loodzware ontmoeting met Frankrijk niet bijstellen. "Natuurlijk is het een mentale tik als zoiets gebeurt, maar elke speler die wordt opgeroepen is goed genoeg voor Oranje. Iedereen heeft zijn eigen rol in de groep. Andere jongens zullen nu moeten opstaan en ik heb er vertrouwen in dat dat ook gaat gebeuren."

Foto: ANP

Koeman: 'Ook met dit elftal kunnen we een goed resultaat halen'

Van het besmette vijftal hadden Liverpool-aanvaller Gakpo en Bayern-verdediger De Ligt de grootste kans op een basisplaats tegen Frankrijk. Door het wegvallen van Gakpo zijn vooral de opties voorin beperkter geworden.

Net als Van Dijk wilde ook Koeman zijn verwachtingspatroon niet bijstellen. "Natuurlijk waren er spelers onder deze vijf die in de basis zouden zijn begonnen. Maar ik heb deze week ook veel gewisseld op posities die nu zijn weggevallen", zei Koeman, voor wie het zijn eerste wedstrijd in zijn tweede termijn als bondscoach wordt.

"Het is duidelijk dat er een ander elftal zal staan. Maar ik zie het niet alsof we minder kans maken nu. Voetbal is een raar spelletje. Ook met dit elftal kunnen we een goed resultaat halen."