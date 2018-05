Opnieuw uitbraken vogelgriep China en Roemenië (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het gaat om het virus H5N1, een variant die ook voor mensen dodelijk kan zijn. Het is de negende uitbraak van de vogelgriep in China sinds begin oktober.

Ook in de Donau-delta in Roemenië is een nieuwe uitbraak van vogelgriep geconstateerd. Minister van Landbouw Flutur zei maandag dat het virus H5 in de plaats Caraorman in vier dode legkippen is teruggevonden.

Vorige maand was het H5N1-virus vastgesteld in enkele Roemeense dorpen in de Donau-delta.